WoW Forever : Quelles sont les compétences raciales des prêtres ?

Comme d'habitude, les prêtres disposeront de deux compétences propres à leur race sur WoW Forever. Découvrez les détails des sorts pour chaque race dans cet article.

Depuis toujours sur Vanilla, les prêtres ont la particularité de disposer de leurs propres sorts de race. WoW Forever va préserver cette tradition, en la mettant toutefois à jour. De nouvelles compétences sont disponibles, et nous vous proposons donc de découvrir tous les raciaux des prêtres ci-dessous.

Compétences raciales des prêtres au lancement de WoW Forever

En plus d'avoir mis à jour les sorts raciaux de chaque race sur WoW Forever, Blizzard a fait de même avec ceux des prêtres. Ainsi, chaque race de prêtre dispose de deux compétences qui lui sont propres.

Humain

Grâce divine → Soigne instantanément une cible alliée sous 50 % de points de vie, lui rendant 146 à 181 points de vie et retirant l'effet Âme affaiblie. Ne peut être lancé sur soi-même.

Réaction → Le prêtre est entouré d'énergie anti-magie. Tout sort lancé contre lui avec succès brûle 105 points du mana de l'attaquant et inflige à celui-ci 1 point de dégâts d'Ombre par point de mana brûlé. Dure 15 sec.

Nain

Châtiment → Vous châtiez la cible, lui infligeant 43 à 49 points de dégâts du sacré et l'immobilisant pendant un maximum de 2 sec. Ne fonctionne que sur les humanoïdes. Ce sort génère très peu de menace.

Prière du désespoir → Rend instantanément au lanceur de sorts 146 à 181 points de vie.

Elfe de la nuit

Grâce d'Elune → Réduit la probabilité que les attaques en mêlée et à distance vous touchent de 50 % pendant 15 sec ou jusqu'à ce que vous ayez évité 3 attaques.

Eclats stellaires → Pluie d'éclats stellaires qui s'abat sur la cible ennemie et lui inflige 1800 points de dégâts des Arcanes en 6 sec.

Gnome

Éclair déconcertant → Vous plongez dans la confusion jusqu'à 5 adversaires à moins de 8 m pendant 3 sec. Tous les dégâts subis interrompent l'effet.

Plan d'urgence → Vous placez une protection sacrée sur un personnage allié pendant 30 sec. La prochaine fois que ce dernier subit des dégâts qui font descendre ses points de vie sous 35 %, il obtient un bouclier absorbant 155 points de dégâts et récupère 125 points de vie en 15 sec. Une cible ne peut bénéficier que d'une seule Alternative.

Mort-vivant

Sombre sacrifice → Vous dévorez 720 points de vie pendant 15 sec afin de récupérer (720 + Esprit) points de mana.

Toucher de faiblesse → La prochaine attaque de mêlée portée contre le personnage lanceur inflige 28 points de dégâts d'ombre et réduit la puissance d'attaque en mêlée de l'adversaire de 106 pendant 2 min.

Troll

Maléfice de faiblesse → Affaiblit la cible adverse en réduisant sa puissance d'attaque en mêlée de 43 et l'efficacité de ses soins de 20 %. Dure 2 min.

Garde de l'ombre → Le lanceur de sorts est enveloppé par l'ombre. S'il est touché par une attaque en mêlée ou à distance ou par un sort, l'attaquant est frappé et subit 13 points de dégâts d'Ombre. Un adversaire ne peut subir les dégâts qu'une fois toutes les quelques secondes. Ces dégâts ne génèrent pas de menace. 3 charges. Dure 10 min.

Vous aurez sans doute remarqué que certains sorts existaient déjà et ont été modifiés, tandis que d'autres sont nouveaux, notamment ceux des Gnomes (puisque la combinaison prêtre/gnome arrive pour la première fois sur Vanilla avec Classic+).

Comment choisir sa race en étant prêtre ?

La meilleure combinaison race/prêtre dépend de ce que vous comptez faire, ainsi que de votre spécialisation, mais nous ne pouvons donner de réponse ferme et définitive. Les joueurs PvP auront tout intérêt à opter pour le Gnome, bien que d'autres races bénéficient de sorts qui valent le détour, à l'instar de l'Elfe de la nuit en matière de survivabilité. De plus, vous devez aussi tenir compte des raciaux communs à toutes les classes.

Au lancement de la bêta, "Hydra", bien connu pour être un expert du prêtre en PvP avait mis en avant l'Éclair déconcertant du Gnome dans sa tier liste sur YouTube. En vérité, chaque race dispose de ses forces et de ses avantages. Pour allier PvE et PvP, nous vous recommandons l'Humain (surtout si vous jouez Sacré), mais ce point de vue est tout à fait contestable. La meilleure chose à faire est sans doute de vous écouter, et de vous diriger vers votre race de cœur, d'autant que des ajustements pourraient arriver au fil du temps. Rien n'est certain, alors, ne vous privez pas de votre combinaison préférée et rendez-vous le 5 novembre prochain pour créer votre prêtre sur WoW Forever.