WoW Forever : Blizzard évoque la fréquence des mises à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 octobre 2026 à 10h29
Combien de temps faudra-t-il patienter entre chaque phase de WoW Forever ? Blizzard a répondu à cette question centrale en octobre 2026 dans une interview de Kris Zierhut.
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WoW Forever : Blizzard évoque la fréquence des mises à jour

Environ une semaine avant que WoW Forever n'ouvre officiellement ses portes, une interview de Kris Zierhut, principal game designer, menée par IGN a permis d'en apprendre un peu plus au sujet de la cadence des mises à jour. Il apparaît alors que Blizzard prévoit de suivre un rythme régulier et mesuré.

WoW Forever accueillera une mise à jour tous les 4 mois

Sur Midnight, les mises à jour arrivent relativement vite, si l'on tient compte de celles déployées au cours d'une saison. Même si le raid phare du moment est parcouru pendant de nombreux mois, du contenu PvE est ajouté régulièrement. Une cadence encore plus rapide avait été proposée sur la Saison de la Découverte, avec cette fois des lancements de raids très rapprochés : par exemple, les ouvertures Naxxramas et l'Enclave écarlate avaient été séparées de moins de 3 mois.

WoW Forever va suivre un rythme moins intense, c'est en tout cas ce qu'a affirmé Kris Zierhut en octobre 2026 dans une interview accordée à IGN. Une phase sur Classic+ devrait ainsi durer en moyenne 4 mois, ce qui signifie que 3 mises à jour majeures seront déployées chaque année.

Nous sommes plutôt convaincus que le bon rythme [de mise à jour] se situe plutôt autour d'une fois tous les quatre mois, soit 17 semaines, ou trois fois par an. 

Selon lui, proposer des patchs trop souvent provoque une impression de précipitation, entraînant des bugs et des contenus simplement recyclés. Sur SoD, le calendrier était bien trop resserré : « lorsque nous l'avons réduit à un calendrier d'environ huit ou dix semaines, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rapide. »

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Un rythme plus lent mais régulier

En optant pour une fréquence de mise à jour tous les 4 mois, Blizzard évitera également le pénuries de contenu, un problème que certains parmi vous ont bien connu sur des extensions telles que Mists of Pandaria ou Warlords of Draenor. Plus d'un an s'était écoulé entre la dernière phase de WoD et le prépatch de Legion, une attente qui avait fortement frustré la communauté.

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Kris Zierhut s'est en outre montré rassurant. Ce n'est pas parce que les patchs de Forever sortiront tous les 4 mois que vous devrez patienter 4 mois avant d'avoir de nouveau quelque chose à faire. Certains contenus seront échelonnés dans le temps, mettant en place une sensation de progression, l'idée étant de vous amener en douceur vers le contenu plutôt que de vous submerger.

Une nuance à cela est que nous prévoyons de concevoir du contenu qui se débloquera entre-temps. Vous pourriez donc avoir des patchs avec des sorties majeures espacées de quatre mois, mais avec des éléments qui se débloquent un, deux ou trois mois plus tard.  [...] Il ne s'agit pas simplement de se dire : le jour du patch arrive, voici un déluge de contenu, et ensuite nous restons silencieux pendant quatre mois. Il y a plutôt un calendrier d'événements programmés qui débloque et ouvre progressivement les choses sur ces quatre mois pour donner un peu plus de vie au jeu, plutôt que de subir cet effet de tout en seul bloc. 

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Avec WoW Forever, Blizzard semble vouloir trouver le juste milieu concernant le rythme des patchs. Si l'on se fie à la roadmap de 2027, la première mise à jour majeure devrait arriver au printemps prochain, aux alentours du mois de mars, et la seconde au début des vacances d'été.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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