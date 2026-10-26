WoW Forever : Ellesmere, l'addon à adopter pour remplacer Elvui

Longtemps indispensable pour personnaliser son jeu, Elvui ne fonctionnera pas sur WoW Forever. Face aux nouvelles limites imposées depuis Midnight, la communauté a trouvé son nouveau champion. Découvrez Ellesmere, l'addon tout-en-un qui va métamorphoser votre interface.

Pendant de nombreuses années, les joueurs de Classic ont configuré leur interface en faisant appel à Elvui, qui permettait de presque tout paramétrer. Ainsi, en installant cet addon, qui centralisait les fonctionnalités liées à l'UI, vous limitiez tout bonnement le nombre total d'addons sur votre PC. Elvui est alors devenu incontournable. Malheureusement, il ne sera pas disponible sur WoW Forever en raison des nouvelles restrictions apportées par Blizzard, de la même manière que sur Midnight. Une alternative qui a déjà convaincu la communauté Retail existe : Ellesmere.

Elvui ne sera pas disponible sur WoW Forever

Si vous vous posiez la question, nous vous répondons ici : non, Elvui ne fonctionnera pas sur WoW Forever. Même s'il était possible d'utiliser cet addon sur SoD ou les serveurs anniversaire, la donne a changé avec la sortie de Midnight. En effet, Blizzard a radicalement modifié sa politique en matière d'addons, ce qui a bouleversé les habitudes des joueurs de Retail. WeakAuras et Elvui ont ainsi tiré leur révérence, et les mêmes restrictions seront appliquées sur Classic+. Vous pourrez toutefois composer avec le mode édition implanté directement sur le jeu, mais celui-ci n'est pas aussi complet et riche en possibilités de personnalisation d'interface que l'a été Elvui.

Ellesmere, la meilleure alternative possible à Elvui

Bien que l'impossibilité de disposer d'Elvui ou de WeakAuras puisse susciter la panique au premier abord, les joueurs de Retail vous diront qu'il n'y a en vérité pas de quoi s'inquiéter outre mesure. En effet, quelque temps après la sortie de Midnight, un nouvel addon a fait son entrée : Ellesmere. Simple d'utilisation et intuitif, il offre au moins les mêmes fonctionnalités qu'Elvui, mis à part bien sûr concernant les debuffs bloqués par Blizzard. Plus encore, Ellesmere propose une version plus raffinée et complète que le Cooldown manager par défaut, une alternative idéale pour tous ceux qui construisaient cette partie de l'interface avec WeakAuras.

Que faire avec Ellesmere ?

Ellesmere est un addon très complet qui vous permettra de créer l'interface de vos rêves. Vous pourrez intervenir au niveau de :

Cooldown manager

Frames (Unit & Raid)

Inventaire

Minimap

Carte

Nameplates

Compteur de dégâts

Barres d'action (dont les totems et les auras)

Chat

Quêtes

Panneau de personnage (voir l'iLvl, ce qui est enchanté etc)

Déplacer et refaçonner les différentes fenêtres de l'interface

Unlock mode intégré

Des options d'améliorations de vie : passer les cinématiques, voir le temps de trajet en vol, réparation automatique, loot rapide, vente automatique des objets gris, ne plus écrire "supprimer" en supprimant certains objets, modification du curseur etc.

Cette liste est non exhaustive, des mises à jour sont proposées très fréquemment, à la suite des demandes des joueurs. Nous tenions également à insister sur le fait qu'Ellesmere est un addon très léger : les développeurs sont à cheval sur ce point, et la promesse est tenue. Vous pouvez en outre choisir de n'activer que les modules dont vous avez besoin, aucun autre ne tournera derrière, vous garantissant la meilleure performance possible.

Où trouver Ellesmere ?

Ellesmere peut être téléchargé via CurseForge, et toutes les informations relatives à ses mises à jour sont disponibles sur le compte X de l'addon, ou plus simplement, en rejoignant le Discord. Un canal est accessible pour effectuer des requêtes, et communiquer avec l'équipe de développement.

Bien que la fin d'Elvui et de WeakAuras marque un tournant, l'arrivée d'Ellesmere sur WoW Forever s'impose comme une véritable libération pour notre interface. Ultra-complet, extrêmement léger et modulable à souhait, il comble sans effort le vide laissé par ses prédécesseurs tout en préservant les performances de votre jeu. Que vous cherchiez à optimiser vos barres d'action, affiner vos frames ou personnaliser votre CDM, nous ne pouvons que vous recommander vivement de l'installer dès le 5 novembre 2026 pour une expérience de jeu fluide et sur mesure.