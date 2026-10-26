WoW Forever : Le cycle jour/nuit plonge l'Europe dans le noir

Avec son système de mégas serveurs calé sur le fuseau horaire américain, WoW Forever contraint les joueurs européens à vivre leurs aventures d'Azeroth dans la pénombre. Face à la frustration grandissante de la communauté, une ingénieuse alternative partagée sur Reddit pourrait bien inspirer Blizzard avant le lancement officiel.

WoW Forever a la particularité de réunir le monde entier sur un même serveur, PvE, PvP ou RP. Les joueurs français doivent ainsi faire quelques efforts en anglais pour communiquer avec l'ensemble de la communauté, provenant de tous les continents. Bien que cet aspect du jeu puisse paraître séduisant, il pose un véritable problème : en jeu, les Européens doivent la plupart du temps vivre leurs aventures de nuit, puisque l'heure de référence est celle des États-Unis.

Il fait nuit (presque) tout le temps sur WoW Forever pour l'Europe

Habituellement sur WoW, le temps s'écoule de la même manière que dans la vie réelle : lorsqu'il fait jour, le soleil brille en jeu, et la nuit tombe sur Azeroth en même temps que chez vous. Cette corrélation s'explique par l'heure de référence du serveur sur lequel vous évoluez. Or, WoW Forever utilise celle des États-Unis, puisque chacun des mégas serveurs regroupera la population dans son ensemble. Que vous veniez de France ou d'Amérique, vous suivrez le rythme jour/nuit des États-Unis, ce qui pose problème : les joueurs européens sont la plupart du temps confrontés à la nuit dans le jeu, et voient à peine la lumière du jour.

Il est vrai que sur la bêta, beaucoup ont lancé le jeu en journée ou en début de soirée, et n'ont pas pu redécouvrir Azeroth avec de la lumière. Rares sont ceux qui arpentent Classic+ de nuit (donc de jour), ce qui a valu de nombreuses plaintes à ce propos sur Reddit et les forums officiels.

Un joueur propose une solution

Pour l'instant, Blizzard n'a pas pris la parole, et l'inquiétude monte à mesure que la date de la sortie officielle de WoW Forever approche. Un utilisateur Reddit provenant d'Océanie a soumis une idée, qui a interpellé la communauté.

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Sa solution consiste à mettre en place un cycle jour/nuit alterné, simulant celui qui rythme la Terre. Ainsi, lorsqu'il ferait nuit sur Kalimdor, le jour brillerait sur les Royaumes de l'Est.

Chaque joueur, quelle que soit sa localisation sur notre planète, pourrait alors profiter du jour comme de la nuit de façon équitable. Les joueurs ont par milliers salué cette idée, et beaucoup espèrent que le développeur trouvera une réponse à cet obstacle rapidement.

Cette problématique montre bien toute la complexité du modèle de méga serveur mondial adopté par WoW Forever. Si réunir l'ensemble de la communauté sur une même instance favorise l'immersion et les échanges, le verrouillage du cycle jour/nuit sur le fuseau horaire américain pénalise injustement une grande partie des joueurs du reste du monde.

Alors que le lancement officiel approche à grands pas, Blizzard devra rapidement trancher : conserver cette rigidité au risque de plonger la moitié de sa communauté dans un sombre quotidien, ou adopter une mécanique plus flexible, qu'il s'agisse d'un cycle accéléré, d'une alternance selon les continents en jeu ou d'un réglage visuel propre au client. Une chose est sûre : pour que la magie de ce Classic+ opère pleinement, Azeroth se doit d'être aussi belle sous le soleil ou la pluie que sous les étoiles.