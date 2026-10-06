WoW Forever : Le mode arachnophobe, une option à inclure avant la sortie officielle ?

La bêta de WoW Forever est disponible depuis septembre 2026, et la communauté réclame l'arrivée du mode arachnophobe, une option d'accessibilité bien connue des joueurs de Retail. Si l'idée en séduit beaucoup, elle suscite pourtant de vives réactions sur les réseaux.

La bêta de WoW Forever bat son plein en octobre 2026, permettant ainsi à Blizzard de proposer des modifications d'équilibrage variées, de corriger des problèmes, mais aussi de repérer les changements qui pourraient être apportés pour fluidifier l'expérience. Pour ce faire, le développeur avait indiqué être à l'écoute de la communauté, et a d'ailleurs partagé un sondage récemment. Par l'intermédiaire de Reddit, les joueurs ont émis l'idée d'inclure une option disponible depuis The War Within : le mode arachnophobe.

Le mode arachnophobe, un ajout appréciable pour WoW Forever ?

En octobre 2026, une publication Reddit a lancé une conversation autour d'un potentiel ajout du mode arachnophobe, une option apparue sur The War Within, pour la simple et bonne raison que Blizzard avait « conscience du fait que beaucoup de joueurs sont arachnophobes ». Il est vrai que cette phobie entache la vie de beaucoup, car entre 2,7 et 6,1 % des individus seraient concernés par cela selon l'institution américaine National Institutes of Health.

L'idée de proposer le mode arachnophobe sur WoW Forever n'est pas saugrenue. En effet, puisque les graphismes de Midnight ou même le mode édition y sont disponibles, il semble qu'inclure cette option ne devrait pas être trop contraignant pour les développeurs.

Les joueurs pourraient ainsi transformer les araignées en crabes, de la même façon que sur Retail, un soulagement pour tous ceux qui rencontreront Maexxna ou qui compléteront des quêtes dans des zones telles que le Bois de la Pénombre.

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Une communauté toxique ?

Malheureusement, la publication Reddit, bien que plébiscitée en commentaire, fait l'objet de nombreux votes négatifs. Ces réactions paraissent difficiles à comprendre. Le commentaire le plus voté se demande d'ailleurs « pourquoi les gens downvote cela ? Pour moi c'est la même chose que le mode daltonien ». Le mode arachnophobe est avant tout une option liée à l'accessibilité, qui ne serait aucunement imposée à tous les joueurs, et qui a pourtant déjà fait ses preuves.

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by u/Complete_Day7083 from discussion

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Face à cette levée de boucliers incompréhensible sur Reddit, reste à savoir si Blizzard fera le choix de passer outre ces réactions conservatrices. En intégrant le mode arachnophobe d'ici la sortie officielle, le développeur témoignerait une fois de plus sa volonté de rendre le jeu accessible au plus grand nombre, sans pour autant altérer le plaisir de ceux qui préfèrent préserver les visuels originaux.