Retrouvez la marche à suivre pour obtenir le Manuel de la potion de soins majeure, une recette du la profession secondaire du secourisme, sur WoW Forever dans cet article.

Sur WoW Forever, les potions de soins ne sont plus du ressort des alchimistes mais des secouristes, si bien que chacun peut s'en concocter en apprenant ce métier secondaire. Une fois au niveau maximal, la meilleure préparation est la potion de soins majeure, mais encore faut-il savoir comment apprendre cette recette pour éviter de passer par l'hôtel des ventes.

Comment récupérer le Manuel d'apprentissage de la potion de soins majeure sur WoW Forever ?

Si comme beaucoup de joueurs vous avez appris le métier de secouriste sur WoW Forever, vous aurez à coup sûr besoin d'acquérir le Manuel : potion de soins majeure. Pour éviter de dépenser votre argent à l'hôtel des ventes et faire quelques économies en début de jeu, mieux vaut acheter soi-même la recette, auprès d'un PNJ bien spécifique localisé au Mont Hyjal.

En effet, le seul moyen d'obtenir ce Manuel est de trouver un certain Pexmit, un diablotin apparaissant à des endroits aléatoires dans la zone, le plus souvent à proximité de Dae'Gun. Notez qu'il n'est pas toujours disponible, si bien qu'il est possible que vous parcouriez Hyjal en vain.

Si vous le trouvez, vous pourriez aussi vous offrir :

Tous ces plans coûtent 10 PO, à l'exception du Manuel de la potion de soins majeure, qui vous reviendra à 8 PO.

Quête côté Horde

Les joueurs de la Horde ont néanmoins une chance de récupérer le Manuel en complétant une simple quête, donnée par Ortak Lomgok, l'aubergiste d'Elderwild au Mont Hyjal. Intitulée A Rest Without Pain, elle s'accepte à partir du niveau 54 et demande d'éliminer deux ennemis spécifiques. Nous n'avons pas pu vérifier cette information, puisque nous évoluons côté Alliance, alors n'hésitez pas à nous tenir informés de son exactitude si vous le pouvez.