Le Repaire des Noiregueules a permis à des joueurs d'engranger des sommes astronomiques d'or, une exploitation de faille fermement condamnée par la communauté de WoW Forever en novembre 2026.

WoW Forever est ouvert depuis moins de deux semaines, et certains joueurs ont déjà accumulé des sommes mirobolantes, à l'instar du streamer "Ziqo", à la tête d'une fortune de plus de 4000 PO. Or, cette richesse soudaine n'est pas le fruit du hasard, ce qui exaspère profondément la communauté.

Le Repaire des Noiregueules, l'instance à l'origine des abus

L'or vaut cher au lancement de WoW Forever, et certains joueurs n'ont pas hésité à abuser d'une faille dans le donjon du Repaire des Noiregueules pour en obtenir un maximum. En effet, dans la cave principale, un vaste groupe de Furlbogs non élites peut être éliminé très facilement avec des dégâts de zone, et cela rapportait gros : entre 25 et 50 pièces d'argent par créature, ainsi que de nombreux Granule de magie instable et Bourse noiregueule.

En raison de cela, des joueurs n'ont pas hésité à enchaîner les réinitialisations de l'instance pour s'enrichir. Le streamer "Ziqo" a ainsi franchi la barre des 4000 pièces d'or, ce qui déplaît fortement à la communauté, en témoignent les multiples publications via Reddit.

Un correctif a été appliqué le 17 novembre 2026, des sanctions à prendre ?

Pour remédier à cela, Blizzard a apporté un correctif dans la nuit du 16 au 17 novembre 2026, faisant en sorte que ces créatures ne laissent plus rien tomber. Néanmoins, le mal est fait : la communauté est très en colère, et demande des sanctions exemplaires pour dissuader les joueurs de se laisser aller à tels abus.

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Les commentaires sont unanimes : Blizzard devrait frapper fort et récupérer l'or obtenu à la suite de cette exploitation de faille, voire bannir les joueurs n'ayant pas hésité à faire du profit de cette manière. Le développeur n'a pas encore pris la parole pour annoncer des sanctions au moment de l'écriture de cet article, mais cela pourrait arriver. Blizzard se montre intransigeant sur Retail, et aurait tout intérêt à préserver cette ligne de conduite sur WoW Forever, une version du MMORPG dans laquelle l'avis de la communauté est supposé peser. Reste maintenant à patienter pour connaître le dénouement de cette polémique, alors restez à l'affût de l'actualité pour ne rien manquer.