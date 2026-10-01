WoW Forever : Un sondage de Blizzard dévoile 11 nouvelles classes potentielles

Alors que la bêta de WoW Forever s'apprête à passer au niveau 30, Blizzard vient de soumettre un sondage aux joueurs. Avec 11 classes proposées, du Barde au Nécromancien en passant par le Chasseur de démons, le développeur semble préparer l'avenir de Classic+.

Peu de temps avant que le niveau maximal sur la bêta de WoW Forever soit porté à 30, Blizzard a publié un sondage qui a enthousiasmé toute la communauté. Le développeur demande en effet votre avis quant à l'identité des classes qui devraient être ajoutées, avec pas moins de 11 propositions.

Des archétypes inédits aux figures cultes : les 11 pistes de Blizzard pour de nouvelles classes sur WoW Forever ?

WoW Forever ne vous fera pas monter plus haut que le niveau 60, bien que le jeu soit voué à évoluer régulièrement, et pour toujours. Même si votre DPS n'atteindra jamais des millions, il n'en demeure que Blizzard prévoit d'autres solutions pour ajouter du contenu et varier le gameplay, et l'intégration de nouvelles classes en fait partie. Dans un sondage partagé en septembre 2026, le développeur questionne les joueurs à propos de celles qui devraient être incluses.

WoW Forever New Leaked Survey Classes.



What the fuck!? pic.twitter.com/3fpOB26gJu — MikeyShines (@mikeyshinesTV) October 1, 2026

Certaines sont bien connues, comme le moine, le chevalier de la mort ou encore le chasseur de démons, tandis que d'autres sont inédites sur WoW, à l'instar du barde, de la sorcière ou même du nécromancien. Au total, 11 propositions ont été transmises :

Tinker → tank, support, DPS à distance Illusionist → DPS à distance Necromancer → DPS à distance Rune Master / Rune Knight / Metalborn → tank, healer, DPS en mêlée Bard → support, healer Witch → DPS à distance, support San'layn → tank, DPS en mêlée, DPS à distance Warden → tank, DPS en mêlée Moine → DPS en mêlée, healer Chasseur de démons → DPS en mêlée Chevalier de la mort → tank, DPS en mêlée

À chaque fois, les mêmes questions ont été posées : quelles races seront concernées par cette potentielle classe ? Quel rôle pourra-t-elle remplir ?

Prudence toutefois : sondage ne rime pas toujours avec officialisation. Blizzard utilise régulièrement cette méthode pour tâter le terrain et mesurer l'engouement avant d'engager d'incroyables ressources en développement. Dans le cadre de WoW Forever cependant, cela pourrait signifier beaucoup, même s'il y a de fortes chances qu'il faille attendre quelques mois avant qu'une annonce dans ce domaine soit communiquée. Quoi qu'il en soit, ce sondage confirme une chose : Blizzard veut apporter de la variété du gameplay sur Classic+. Reste à savoir laquelle de ces classes foulera la première le sol d'Azeroth.