WoW Forever : Un sondage de Blizzard dévoile 11 nouvelles classes potentielles

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 octobre 2026 à 23h16
Alors que la bêta de WoW Forever s'apprête à passer au niveau 30, Blizzard vient de soumettre un sondage aux joueurs. Avec 11 classes proposées, du Barde au Nécromancien en passant par le Chasseur de démons, le développeur semble préparer l'avenir de Classic+.
WoW Forever : Un sondage de Blizzard dévoile 11 nouvelles classes potentielles

Peu de temps avant que le niveau maximal sur la bêta de WoW Forever soit porté à 30, Blizzard a publié un sondage qui a enthousiasmé toute la communauté. Le développeur demande en effet votre avis quant à l'identité des classes qui devraient être ajoutées, avec pas moins de 11 propositions.

Des archétypes inédits aux figures cultes : les 11 pistes de Blizzard pour de nouvelles classes sur WoW Forever ?

WoW Forever ne vous fera pas monter plus haut que le niveau 60, bien que le jeu soit voué à évoluer régulièrement, et pour toujours. Même si votre DPS n'atteindra jamais des millions, il n'en demeure que Blizzard prévoit d'autres solutions pour ajouter du contenu et varier le gameplay, et l'intégration de nouvelles classes en fait partie. Dans un sondage partagé en septembre 2026, le développeur questionne les joueurs à propos de celles qui devraient être incluses. 

Certaines sont bien connues, comme le moine, le chevalier de la mort ou encore le chasseur de démons, tandis que d'autres sont inédites sur WoW, à l'instar du barde, de la sorcière ou même du nécromancien. Au total, 11 propositions ont été transmises :

  1. Tinker → tank, support, DPS à distance
  2. Illusionist → DPS à distance
  3. Necromancer → DPS à distance
  4. Rune Master / Rune Knight / Metalborn → tank, healer, DPS en mêlée
  5. Bard → support, healer
  6. Witch → DPS à distance, support
  7. San'layn → tank, DPS en mêlée, DPS à distance
  8. Warden → tank, DPS en mêlée
  9. Moine → DPS en mêlée, healer
  10. Chasseur de démons → DPS en mêlée
  11. Chevalier de la mort → tank, DPS en mêlée

À chaque fois, les mêmes questions ont été posées : quelles races seront concernées par cette potentielle classe ? Quel rôle pourra-t-elle remplir ? 

wow-forever-sondage-classes

Prudence toutefois : sondage ne rime pas toujours avec officialisation. Blizzard utilise régulièrement cette méthode pour tâter le terrain et mesurer l'engouement avant d'engager d'incroyables ressources en développement. Dans le cadre de WoW Forever cependant, cela pourrait signifier beaucoup, même s'il y a de fortes chances qu'il faille attendre quelques mois avant qu'une annonce dans ce domaine soit communiquée. Quoi qu'il en soit, ce sondage confirme une chose : Blizzard veut apporter de la variété du gameplay sur Classic+. Reste à savoir laquelle de ces classes foulera la première le sol d'Azeroth.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : La Torche du guetteur de nuit, comment obtenir ce jouet ?
WoW Forever 30 septembre 2026

WoW Forever : La Torche du guetteur de nuit, comment obtenir ce jouet ?

Retrouvez la marche à suivre pour récupérer le jouet de la Torche du guetteur de nuit sur WoW Forever dans cet article.
WoW Forever : Blizzard accusé de favoritisme envers les streamers face à l'achat d'or illégal
WoW Forever 30 septembre 2026

WoW Forever : Blizzard accusé de favoritisme envers les streamers face à l'achat d'or illégal

Alors que la bêta de WoW Forever bat son plein, une vive polémique éclate au sein de la communauté. Malgré la promesse de sanctions exemplaires contre l'achat de PO, Blizzard est soupçonné de fermer les yeux sur les dérives de certains streamers influents.
WoW Forever : Où se trouve le marché noir ?
WoW Forever 30 septembre 2026

WoW Forever : Où se trouve le marché noir ?

Retrouvez des informations relatives au marché noir de WoW Forever dans cet article, sa localisation ainsi que ce qu'il est possible d'y acquérir.

commentaire (0)