WoW Forever : Le nerf de l'XP des donjons suscite la colère des joueurs

Alors que le pexing en donjon constituait une alternative phare sur Vanilla Classic, Blizzard change les choses pour WoW Forever. En réduisant drastiquement l'expérience obtenue dans les instances, le développeur s'attire les foudres de la communauté.

Sur Vanilla Classic, la montée en niveau pouvait se faire presque intégralement en donjon, et cette méthode était privilégiée par les joueurs incarnant des tanks ou des healers. Avec la bêta de WoW Forever, Blizzard a révélé une nouvelle politique en la matière : désormais, les gains d'expérience en éliminant les créatures des instances sont minimes, à la suite d'un nerf colossal. Cette nouveauté n'est pas du goût de tout le monde, loin de là.

Le nerf de l'XP des donjons sur WoW Forever pèse lourdement sur les joueurs

Il n'est d'ordinaire pas rare de voir des joueurs vivre leur montée en niveau exclusivement en donjon sur Vanilla, mais cette méthode pourtant appréciée ne sera pas viable sur WoW Forever. En effet, pour limiter les actions de boosting et pour inciter la communauté à explorer davantage le monde, Blizzard a drastiquement réduit les gains d'expérience octroyés par les créatures de tous les donjons.

Les joueurs peuvent ainsi tester cela sur la bêta, et les retours, partagés le plus souvent sur Reddit, témoignent d'une grande frustration. Bien que certains apprécient le fait que le boosting ne sera plus possible, la majorité s'en voit contrariée, notamment les tanks et les healers, des rôles qui ne sont pas faits pour quêter. Imaginez un paladin sacré souhaitant atteindre le niveau 60 avec sa spécialisation de cœur : l'aventure deviendrait tout bonnement un cauchemar.

Qui plus est, les groupes d'amis n'ont alors plus vraiment d'intérêt à se réunir durant le pexing, étant donné qu'une route axée sur les instances n'est plus rentable. Certains s'inquiètent même du fait que les donjons pourraient simplement être mis de côté, surtout depuis que le développeur a réduit l'expérience accordée par de nombreuses quêtes d'instance avec la seconde phase de la bêta.

La méta du pexing devient-elle toxique ?

Un utilisateur a proposé de diminuer les gains d'XP en retournant une seconde fois dans un donjon pour solutionner ce problème via Reddit, une option qui a surtout engendré des commentaires défavorables. Pourquoi être forcé d'emprunter un chemin qui ne nous plaît pas ? Par ailleurs, cela n'améliorerait en rien la situation des tanks et des healers, tout en créant une méta toxique. Les anciens joueurs connaissant bien les moyens pour terminer rapidement une instance (par exemple en accomplissant des sauts précis) se montreraient impatients à l'encontre des nouveaux venus, provoquant une atmosphère tendue.

Cette situation est pour le moins paradoxale ; 9 donjons inédits sont au programme, et pourtant, les compléter risque de freiner votre progression. Blizzard pourrait revenir sur cette décision au regard des retours très négatifs des joueurs, mais le développeur n'a pas encore pris la parole à ce sujet pour le moment. Espérons maintenant que les choses rentreront dans l'ordre avant le 5 novembre prochain, date de sortie de WoW Forever.