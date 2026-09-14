WoW Forever : Vous jouerez tous sur les mêmes royaumes, Blizzard met fin au système classique des serveurs

WoW Forever ne fonctionnera pas comme les autres versions du MMORPG concernant la répartition des royaumes : seuls 4 serveurs seront proposés aux joueurs.

Habituellement lorsque vous créez un personnage sur WoW, il est vous est d'abord demandé de sélectionner un serveur, et ce, même sur la version moderne du MMORPG. Les choses fonctionneront différemment sur WoW Forever : Blizzard a fait une annonce qui en surprendra plus d'un pendant la BlizzCon 2026.

4 royaumes et pas plus seront accessibles sur WoW Forever

À la surprise générale, Blizzard a précisé au cours de la BlizzCon 2026 qu'il n'y aura pas de royaume sur WoW Forever. Les joueurs Hardcore par exemple n'évolueront pas avec les autres. En réalité, 4 serveurs seront proposés :

Normal → un monde PvE dans lequel vous pourrez choisir de combattre les autres joueurs quand bon vous semble

→ un monde PvE dans lequel vous pourrez choisir de combattre les autres joueurs quand bon vous semble PvP → vous courrez toujours le risque d'être attaqué par la faction adverse

→ vous courrez toujours le risque d'être attaqué par la faction adverse RP → des règles strictes pour les noms sont imposées, et vous devez adopter un comportement immersif

→ des règles strictes pour les noms sont imposées, et vous devez adopter un comportement immersif Hardcore → si vous mourez , votre personnage devra être transféré vers un autre royaume

Quel que soit le serveur-type qui sera le vôtre, vous ne serez pas autorisé à vous grouper avec des membres de la faction adverse, ni avec ceux ne partageant pas les mêmes règles que vous. De plus, chacun d'entre vous sera invité à choisir deux noms pour être identifié de façon unique, bien qu'il sera possible de n'en afficher qu'un seul.

Ce regroupement des joueurs aura quelques conséquences pour la communauté française : un petit effort en anglais sera sans doute nécessaire. Toutefois, des Discord français vous probablement voir le jour, et il y a fort à parier qu'il sera tout à fait envisageable de rejoindre une guilde française.

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Grâce à cette mesure, il est assuré que les phénomènes de serveurs qui se vident, et qui deviennent ainsi injouables, ne concernera pas WoW Forever. Vous trouverez toujours des groupes pour les donjons ou les raids, un confort très appréciable qui promet une belle aventure communautaire.