WoW Forever : Votre palmarès personnel sur la bêta est disponible avec le Timewalking

Blizzard offre aux joueurs l'occasion de faire le point sur leur aventure sur la bêta de WoW Forever à travers un bilan personnalisé. Baptisé Timewalking, cet outil externe répertorie 25 statistiques, sérieuses ou insolites, sur votre parcours.

Alors que la bêta de WoW Forever ferme ses portes le 23 octobre 2026, Blizzard a mis en place une fonctionnalité externe détaillant quelques-unes de vos statistiques. Ce palmarès peut être obtenu facilement, nous vous expliquons comment faire ci-dessous.

Le Timewalking de la bêta de WoW Forever est en ligne : la marche à suivre pour obtenir les statistiques de votre expérience personnelle

La bêta de WoW Forever s'est conclue de manière festive et surprenante : des boss mondiaux ont fait leur apparition, laissant tomber des armes légendaires, tandis que de simples créatures pouvaient vous accorder de l'équipement épique de qualité. En plus de cela, Blizzard vous propose de consulter votre palmarès sur la bêta, histoire de conserver un souvenir indélébile de cette expérience ayant engendré la création de plus d'un million de personnages. Des statistiques variées sur votre parcours vous y attendent, par exemple le nombre de sauts accomplis ou celui de poissons attrapés.

Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur le site timewalking.blizzard.com, et de vous connecter à l'aide vos identifiants Battle.net. Une authentification vous sera demandée. Une fois connecté, il ne vous restera qu'à découvrir les détails de votre Timewalking sur la bêta de WoW Forever.

Quelles statistiques proposent le Timewalking ?

Au total, 25 données différentes sont communiquées, et bien entendu, elles concernent toutes vos performances et hauts faits sur la bêta de WoW Forever :

Heures de jeu

Nombre de personnages joués

Classe la plus jouée

Zone la plus visitée

Némésis (PNJ) : le type de PNJ qui vous a le plus souvent tué

Némésis joueur : le joueur qui vous a causé le plus de problèmes

Joueurs qui vous considèrent comme Némésis

Coup de grâce en JcJ

Boss tués

Poissons attrapés

Total de sangliers tués (catégorie sans doute différente pour les joueurs de la Horde)

Niveaux gagnés : 85

Quêtes terminées : 840

Distance parcourue

Nomnbre de sauts

Chamans Nains croisés/interagis

Paladins Morts-vivants croisés/interagis

Compagnons de campement uniques

Pays représentés parmi les joueurs côtoyés

Bugs signalés : 1

Ressources récoltées

Objets fabriqués

Okra ramassés (catégorie sans doute différente pour les joueurs de la Horde)

Palourdes ouvertes

Coffres ouverts

Le Timewalking permet ainsi de dresser un bilan amusant de votre parcours, et il peut être partagé à vos amis. Les statistiques affichées sont personnalisables en bas de page, afin que vous puissiez mettre en valeur celles dont vous êtes le plus fier.

Chez GAMEWAVE, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons marché 1.303.970 yards pour étayer nos articles, une bonne mise en jambe avant la sortie officielle de WoW Forever, le 5 novembre prochain.