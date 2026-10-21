WoW Forever : Quand et comment réserver son nom ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 octobre 2026 à 11h25
Un service de réservation de nom est disponible avant la sortie de WoW Forever. Retrouvez des informations relatives à la date d'ouverture et à la marche à suivre pour en bénéficier dans cet article.
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WoW Forever : Quand et comment réserver son nom ?

La bêta de WoW Forever touche à sa fin, et la sortie officielle est prévue pour le 5 novembre en France. À chaque lancement d'une version du MMORPG, les joueurs se hâtent de créer leurs personnages afin d'être certains de disposer du nom de leur choix. Ceux qui ne peuvent pas se connecter rapidement appréhendent : et si leur pseudonyme était déjà pris ? Pour éviter cela, Blizzard propose un service de réservation de nom sur Classic+.

Quand aura lieu la réservation de nom sur WoW Forever ?

Si vous avez acheté l'un des packs des Éolides, vous êtes éligible à la réservation de nom sur WoW Forever. Ce service sera disponible en France le mardi 27 octobre 2026 à partir de 18 heures, et ce jusqu'au mardi 3 novembre.

  • Europe : le 27 octobre à 18 h (heure de Paris)
  • Amérique du Nord : le 27 octobre à 13 h (PDT)
  • Corée : le 28 octobre à 7 h (KST)
  • Taïwan : le 28 octobre à 7 h (CST)

Vous aurez alors droit de créer jusqu'à 3 personnages, portant le nom de votre choix.

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Comment réserver son nom ?

Pour réserver votre nom, il vous suffit de respecter les étapes suivantes :

  1. Ouvrir l'application Battle.net (ou la télécharger si ce n'est pas le cas)
  2. Effectuer si nécessaire la mise à jour.
  3. Lancer WoW Forever.
  4. Cliquer sur Jouer.
  5. Opter pour un serveur  : PvE, PvP ou RP.
  6. Créer 1, 2 ou 3 personnages, portant les deux noms de votre choix.

Notez que si l'apparence de votre personnage ne vous convient finalement pas, il ne sera pas utile de le supprimer et de recommencer : la fonctionnalité du coiffeur est disponible sur WoW Forever, et vous permet de revoir son style quand bon vous semble.

nom-wow-forever

Rendez-vous dès le 27 octobre pour réserver votre nom sur Classic+, et faites preuve de créativité : pour la première fois, il sera composé de deux parties, un principal et un secondaire, multipliant largement vos possibilités.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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