WoW Forever : Blizzard en dit plus sur la difficulté et la conception des raids

À l'approche du lancement de WoW Forever, les développeurs s'expriment à propos de la difficulté des futurs raids. Entre ambiance détendue et mécaniques inédites, découvrez ce que vous réservent les nouveaux affrontements de ce Classic+.

Chaque semaine depuis le lancement de la bêta de WoW Forever, les développeurs évoquent leur travail et ce que réserve Classic+ dans des podcasts. Le 5ème épisode, datant du 22 octobre 2026, ils se sont exprimés à propos de la conception des boss de raid.

Priorité à une ambiance détendue en raid sur WoW Forever

Bien que le Repaire d'Onyxia soit bien connu des joueurs de Classic, la première phase de WoW Forever va également introduire deux instances totalement inédites, l'Ascension du Mont Hyjal et les Profondeurs des Saisons. La communauté s'est donc posée quelques questions quant à la nature et à la difficulté des rencontres, des interrogations auxquelles ont en partie répondu les développeurs lors du podcast du 22 octobre, par l'intermédiaire de Michael Nuthals.

Le concepteur principal des boss de raid de WoW Forever a ainsi décortiqué le processus d'élaboration d'une rencontre, en rappelant d'abord que la priorité était que vous vous sentiez à l'aise pour amener vos amis dans une ambiance détendue.

Nous réfléchissons beaucoup à la difficulté dans les raids ; nous voulons que les gens se sentent à l'aise pour amener leurs amis, nous parlons souvent d'une ambiance détendue de type "bière et bretzels". Si nous nous sommes préparés, nous pouvons relever un défi, remporter un certain succès et trouver de nouveaux objets épiques.

Il ne faudra donc pas s'attendre à des affrontements aussi complexes que sur Retail, et à un nombre limité de mécaniques. Une fois qu'un boss est créé, des tests sont effectués auprès des joueurs, et des ajustements sont apportés si nécessaire en fonction des retours. Cela rend l'exercice assez difficile, d'autant que Blizzard ne souhaite pas « aller trop loin dans l'autre sens en ajoutant une surcomplexité et trop de défis. » WoW Forever devrait par conséquent être aussi « simple » que Classic ou SoD. Attendez-vous néanmoins à bien communiquer, « que ce soit en vocal ou en utilisant le système de balises et d'alertes. »

Des mécaniques inédites

Toutefois, même si les mécaniques de boss seront limitées en nombre, il n'en demeure qu'elles devraient être moins rébarbatives que sur Vanilla. Michael Nuthals en a évoqué certaines qu'il juge amusantes :

Il y a une rencontre dans Barrow Deeps que j'aime beaucoup ; il faut gérer un buff pour infliger plus de dégâts, mais cela a un coût... il y a un autre boss avec une paire d'araignées qui m'enthousiasme énormément, et il y a un boss crocalisk mort-vivant au Sommet d'Hyjal, où la créature qui le possède surgit, et il faut faire des allers-retours entre ces deux phases.

La mécanique citée concernant les Profondeurs des Saisons rappelle celle de la Reine de sang Lana'thel dans le raid d'ICC, tandis que l'alternance entre deux phases est quelque chose qui revient régulièrement sur WoW. Cela laisse tout de même entendre que les combats seront plus dynamiques qu'ils ne l'ont été par exemple dans le Cœur du Magma, du moins, nous l'espérons.

Au regard des exemples donnés, la question de l'ajout du mode arachnophobe reprend tout son sens, bien que Blizzard ne se soit pas encore exprimé à ce sujet. Les premiers raids sortiront le 9 décembre 2026, et WoW Forever sera officiellement lancé le 5 novembre.