WoW Forever offre une refonte des raciaux et de nouvelles combinaisons race/classe, les détails

Découvrez ce que réserve WoW Forever concernant les traits raciaux et les combinaisons race/classe dans cet article.

Prévu pour novembre 2026, WoW Forever s'apprête à faire bouger les lignes d'Azeroth. En plus d'introduire une toute nouvelle race, les Éolides, le jeu va casser plusieurs barrières historiques en offrant de nouvelles combinaisons de races et de classes inédites, permettant notamment d'incarner enfin un Paladin côté Horde ou un Chaman dans l'Alliance. Mais ce n'est pas tout : dans une volonté d'équilibrage global, Blizzard revoit également en profondeur le système de compétences raciales.

Nouvelles combinaisons race/classe à venir sur WoW Forever

WoW Forever va proposer de nouvelles combinaisons de race et de classe dès sa sortie en novembre 2026, avec notamment la possibilité d'incarner un Paladin dans la Horde et un Chaman dans l'Alliance.

Humain → Chasseur

Nain → Chaman

Gnome → Prêtre

Orc → Mage

Mort-vivant → Paladin

Troll → Démoniste

Éolide → Chasseur, Guerrier, Voleur, Druide, Mage (Alliance), Chaman (Horde)

Ajustements des compétences raciales

Dans un souci d'équilibrage, Blizzard apporte des changements aux raciaux sur WoW Forever. Tous ceux en lien avec des résistances quelconques sont remplacés, et chaque race dispose de 4 compétences, actives ou passives, qui lui sont propres. De plus, les traits relatifs aux compétences d'armes sont ajustés, et offrent désormais un bonus de statistique.

Humains

Will to Survive → supprime les étourdissements

Perception → détecte les ennemis camouflés pendant 20 secondes

Sword Specialization (Passif) → les épées augmentent le score de coup critique des sorts et des compétences de 2 %

The Human Spirit (Passif) → augmente l'Esprit de 5 %.

Nains

Stoneform → accorde une immunité contre les saignements, les poisons et les maladies, et réduit les dégâts physiques subis pendant 8 secondes.

Find Treasure → détecte les coffres au trésor à proximité.

Mace Specialization (Passif) → les masses augmentent le score de coup critique des sorts et des compétences de 1 %.

Big Game Hunter (Passif) → augmente les dégâts infligés aux bêtes de 5 %.

Elfes de la Nuit

Elune's Light → augmente le score de coup critique de 10 % pendant 15 secondes.

Shadowmeld → accorde la dissimulation tant que vous restez immobile.

Quickness (Passif) : augmente les chances d'esquive de 1 % et la vitesse de course de 2 %.

Wisp Spirit (Passif) : augmente la vitesse de course de 75 % lorsque vous êtes mort.

Gnomes

Escape Artist → accorde une brève immunité contre les immobilisations et les ralentissements.

Eureka! → aéduit le coût de vos trois prochains sorts ou compétences et augmente leurs dégâts ou leurs soins de 10 %.

Expansive Mind (Passif) → augmente le maximum de mana, de rage ou d'énergie de 5 %.

Engineering Specialization (Passif) → rend les objets d'Ingénierie plus fiables.

Orcs

Blood Fury → augmente la puissance d'attaque et la puissance des sorts de 10 % pendant 15 secondes.

Shatter Curse → accorde une immunité contre les malédictions et les fléaux, et réduit les dégâts magiques subis pendant 8 secondes.

Axe Specialization (Passif) → les haches augmentent le score de coup critique des sorts et des compétences de 1 %.

Hardiness (Passif) : réduit la durée des étourdissements qui vous affectent de 20 %.

Morts-vivants

Will of the Forsaken → dissipe les effets de charme, de peur et de sommeil.

Cannibalize → consomme des cadavres pour régénérer 35 % des points de vie et du mana au fil du temps.

Underwater Breathing (Passif) → vous permet de respirer 300 % plus longtemps sous l'eau.

Touch of the Grave (Passif) → vos attaques drainent parfois de la vie.

Taurens

War Stomp → étourdit les ennemis proches pendant 2 secondes.

Cultivation → fait pousser des plantes bonus pouvant être récoltées sans l'compétence Herboristerie.

Plainsrunning (Passif) → augmente la vitesse de déplacement à mesure que vous continuez à vous déplacer.

Endurance (Passif) → augmente le total de points de vie de 5 % et les chances de toucher de 1 %.

Trolls

Berserking → augmente la vitesse d'attaque et d'incantation de 10 % pendant 10 secondes.

Rapid Regeneration → régénère 50 % du maximum de points de vie au fil du temps.

Beast Slaying (Passif) → augmente les dégâts infligés aux bêtes de 5 %.

Regeneration (Passif) → permet à 10 % de votre régénération de points de vie de se poursuivre pendant le combat.

Pour en savoir plus au sujet des Éolides, consultez notre article présentant la nouvelle race de WoW Forever.