WoW Forever : Chaperose, comment en obtenir ?

Où trouver des Chaperose (Rosecap) sur WoW Forever ? Nous vous expliquons ce qu'il faut savoir au sujet de ce composant d'artisanat dans cet article.

WoW Forever comprend de nouvelles recettes d'artisanat, nécessitant pour certaines des composants encore jamais vus sur une version de Vanilla. L'un d'entre eux est une plante, la Chaperose (Rosecap), et nous vous indiquons comment en obtenir ci-dessous.

À quoi sert le Chaperose ?

La Chaperose est un composant rare est utile à l'Enchantement de collier (Pouvoir de guérison), ainsi qu'à la préparation de la Teinture magenta par les alchimistes, qui nécessite 2 Chaperoses.

Cette teinture est indispensable à la confection de pièces d'équipement via la couture, mais aussi à la réalisation de certains enchantements. Si vous voulez vous optimiser durant la montée en niveau, vous devrez donc acheter (ou fabriquer) plusieurs Teintures magenta. À titre d'exemple, se crafter les Sandales ambrées en requiert 10, soit 20 Chaperoses.

Comment récupérer des Chaperoses ?

Les Chaperoses peuvent être acquis par les herboristes en supplément sur des plantes précises, mais le taux de drop serait assez bas.

Vietérule ( 150/ 175/ 200/ 250)

Pâlerette ( 160/ 185/ 210/ 260)

Dorépine ( 170/ 195/ 220/ 270)

Moustache de Khadgar ( 185/ 210/ 235/ 285)

Fleur de feu ( 204/ 230/ 255/ 305)

Lotus pourpre ( 210/ 235/ 260/ 310)

D'autres herbes pourraient être concernées, mais nous n'en avons pas la certitude pour le moment. Nous mettrons donc à jour cet article ultérieurement.

Tous les joueurs pourront acquérir des Chaperoses via l'hôtel des ventes, ou en se rendant au marché noir des Rives claires. Son prix ne pourra d'ailleurs pas excéder 20 PO : un gobelin en vend sans limite à ce tarif. Par ailleurs, les herboristes pourront toujours accorder quelques points d'héritage dans « Bountiful Harvest » de l'arbre de profession, pour augmenter la quantité de matériaux rares reçus (de 20 à 100 %).

La Chaperose sera quoi qu'il arrive bien utile pour l'artisanat sur WoW Forever, ou pourrait devenir une source profit non négligeable pour les herboristes. N'hésitez donc pas à en monter un, d'autant que Classic+ réserve d'autres belles surprises pour ce métier de récolte.