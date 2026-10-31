WoW Forever : Blizzard dévoile les chiffres stratosphériques de la bêta

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 31 octobre 2026 à 10h48
Avec plus de 8,8 millions de personnages créés et des statistiques hallucinantes dévoilées, la bêta de WoW Forever s'impose comme un phénomène historique pour Blizzard. Retour sur un bilan impressionnant avant le lancement officiel.
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WoW Forever : Blizzard dévoile les chiffres stratosphériques de la bêta

À la mi-octobre 2026, peu de temps avant la fermeture de la bêta de WoW Forever, les données du site ClassicPlus.io indiquaient que plus d'un million de personnages avaient été créés. Moins d'une semaine avant l'ouverture de serveurs officiels, Blizzard a partagé son bilan chiffré de la bêta, et il s'avère que nous étions bien loin du compte.

La bêta de WoW Forever a donné naissance à plus de 8 millions de personnages

Le lancement de la bêta de Classic+ a été historique. Josh Greenfield avait affirmé quelques jours après l'ouverture des serveurs de tests qu'il s'agissait tout simplement « des chiffres de fréquentation les plus impressionnants qu'il ait vus en 17 ans de carrière chez Blizzard ». "Aggrend" n'a pas menti. Le 30 octobre 2026, le développeur a dévoilé le nombre officiel de personnages créés sur la bêta de WoW Forever : 8.862.354. Il s'agit là d'un véritable record, bien au-delà de ce que nous avions pu imaginer. Même si certains joueurs n'ont pas hésité à créer plusieurs personnages, ce montant demeure époustouflant. 

Blizzard partage d'autres statistiques amusantes

Le développeur a communiqué d'autres données pour constituer le palmarès de la bêta de WoW Forever, à l'instar du Timewalking mis à votre disposition. Sans grande surprise, l'Alliance et la Horde n'ont cessé de s'affronter, principalement aux Contreforts d'Hillsbrad. Pas loin de 10 millions de personnages ont perdu la vie en PvP, un nombre saisissant si l'on tient compte du fait que beaucoup ont opté pour le serveur PvE.

hillsbrad

D'autres chiffres témoignent du rassemblement massif ayant eu lieu sur la bêta :

  • Donjon le plus meurtrier : Salle des Thanes
  • Éolides : 1.889.084
  • Créature la plus meurtrière : Mineur kobold 
  • Duels disputés : 1.248.125
  • Paladins morts-vivants : 612.096
  • Morts par chute : 1.157.204

Les mineurs kobold et les chutes risquent de provoquer encore plus de décès sur la version officielle, qui sortira la 5 novembre 2026. Préparez-vous à de longues files d'attente et à des embouteillages dans les zones de départ, WoW Forever promet de réunir un nombre substantiel de joueurs !

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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