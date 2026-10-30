WoW Forever : Heure de sortie de Classic+ en France

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 octobre 2026 à 10h15
Retrouvez des informations relatives à l'heure de sortie en France de WoW Forever, afin de vous préparer comme il se doit à son lancement.
Ajouter aux sources préférées
WoW Forever : Heure de sortie de Classic+ en France

La BlizzCon 2026 a créé une vague d'enthousiasme et d'impatience au sein de la communauté Classic. Comme vous l'espériez, Blizzard a annoncé le lancement de Classic+, et il ne faudra pas attendre des années. WoW Forever va ouvrir ses portes en novembre 2026, et pour vous aider à bien vous organiser en prévision de cet événement, nous vous indiquons ici son heure de sortie en France.

À quelle heure va sortir WoW Forever ?

Une nouvelle aventure va bientôt commencer dans l'univers de Vanilla avec Classic+, dont la date de lancement a été fixée au 5 novembre 2026 en France. L'heure de sortie est désormais connue avec certitude : WoW Forever sera disponible à compter du 5 novembre à 00 h 01 en France (à minuit et une minute). Cela signifie qu'il sera possible de lancer le jeu dans la nuit de mercredi à jeudi, et donc que vous n'êtes pas prêt de fermer l'œil si vous aspirez à démarrer tout de suite l'expérience.

confirmation-heure-sortie-forever

À lire également

WoW Forever : Quand et comment réserver son nom ?
World of Warcraft Forever21 octobre 2026

WoW Forever : Quand et comment réserver son nom ?

Un service de réservation de nom est disponible avant la sortie de WoW Forever. Retrouvez des informations relatives à la date d'ouverture et à la marche à suivre pour en…

Des risques d'embouteillages et de ralentissements

Au regard des problèmes rencontrés lors de l'ouverture de la bêta, ou même durant celle des réservations de noms, nous avons de bonnes raisons de penser que les serveurs risquent d'être saturés. Presque chaque sortie de WoW Classic est accompagnée d'une impossibilité de se connecter immédiatement, et il faut parfois patienter plusieurs heures avant d'y parvenir.

De plus, même en entrant dans le jeu et malgré le système de sharding, la population sera à coup sûr très dense. Des files d'attente devraient naturellement se dessiner pour les quêtes d'escorte, et tagger des créatures pourrait se révéler problématique. Plus d'un million de personnages ont vu le jour sur la bêta, une donnée qui laisse présager une très forte affluence sur WoW Forever dès sa sortie.

ascension-mont-hyjal

Ceux qui joueront jeudi dans la journée devront sans doute faire preuve de patience pour avancer dans la montée en niveau, d'autant que des ralentissements des serveurs pourraient advenir. Bien entendu, nous espérons faire fausse route et que tout se déroule sans encombre, mais comme dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Rendez-vous dès le 5 novembre à minuit pour commencer WoW Forever, et bonne route à tous vers le niveau 60.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : 10 addons incontournables pour démarrer l'aventure Classic+
WoW Forever 30 octobre 2026

WoW Forever : 10 addons incontournables pour démarrer l'aventure Classic+

Quels addons utiliser en priorité sur WoW Forever ? GAMEWAVE vous propose une sélection de 10 addons à télécharger dès la sortie de Classic+ pour améliorer votre confort.
WoW Forever : Instances connues et zones inexplorées, Blizzard donne quelques pistes sur le futur de Classic+
WoW Forever 29 octobre 2026

WoW Forever : Instances connues et zones inexplorées, Blizzard donne quelques pistes sur le futur de Classic+

Dans une interview accordée à IGN en octobre 2026, Blizzard a évoqué le contenu de WoW Forever, en teasant quelques-uns des lieux qui seront probablement explorés.
WoW Forever : Chaperose, comment en obtenir ?
WoW Forever 28 octobre 2026

WoW Forever : Chaperose, comment en obtenir ?

Où trouver des Chaperose (Rosecap) sur WoW Forever ? Nous vous expliquons ce qu'il faut savoir au sujet de ce composant d'artisanat dans cet article.
WoW Forever : Lichen à volants, comment en obtenir ?
WoW Forever 28 octobre 2026

WoW Forever : Lichen à volants, comment en obtenir ?

Où trouver des Lichen à volants (Frilled Lichen) sur WoW Forever ? Nous vous expliquons ce qu'il faut savoir au sujet de ce composant d'artisanat dans cet article.
WoW Forever : Blizzard évoque la fréquence des mises à jour
WoW Forever 28 octobre 2026

WoW Forever : Blizzard évoque la fréquence des mises à jour

Combien de temps faudra-t-il patienter entre chaque phase de WoW Forever ? Blizzard a répondu à cette question centrale en octobre 2026 dans une interview de Kris Zierhut.
WoW Forever : De nouveaux ajustements des sorts raciaux ont été communiqués
WoW Forever 27 octobre 2026

WoW Forever : De nouveaux ajustements des sorts raciaux ont été communiqués

Blizzard propose des équilibrages concernant les compétences raciales avant le lancement de WoW Forever. Le développeur a partagé les détails le 26 octobre 2026.

commentaire (0)