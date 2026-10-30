WoW Forever : Heure de sortie de Classic+ en France

Retrouvez des informations relatives à l'heure de sortie en France de WoW Forever, afin de vous préparer comme il se doit à son lancement.

La BlizzCon 2026 a créé une vague d'enthousiasme et d'impatience au sein de la communauté Classic. Comme vous l'espériez, Blizzard a annoncé le lancement de Classic+, et il ne faudra pas attendre des années. WoW Forever va ouvrir ses portes en novembre 2026, et pour vous aider à bien vous organiser en prévision de cet événement, nous vous indiquons ici son heure de sortie en France.

À quelle heure va sortir WoW Forever ?

Une nouvelle aventure va bientôt commencer dans l'univers de Vanilla avec Classic+, dont la date de lancement a été fixée au 5 novembre 2026 en France. L'heure de sortie est désormais connue avec certitude : WoW Forever sera disponible à compter du 5 novembre à 00 h 01 en France (à minuit et une minute). Cela signifie qu'il sera possible de lancer le jeu dans la nuit de mercredi à jeudi, et donc que vous n'êtes pas prêt de fermer l'œil si vous aspirez à démarrer tout de suite l'expérience.

Des risques d'embouteillages et de ralentissements

Au regard des problèmes rencontrés lors de l'ouverture de la bêta, ou même durant celle des réservations de noms, nous avons de bonnes raisons de penser que les serveurs risquent d'être saturés. Presque chaque sortie de WoW Classic est accompagnée d'une impossibilité de se connecter immédiatement, et il faut parfois patienter plusieurs heures avant d'y parvenir.

De plus, même en entrant dans le jeu et malgré le système de sharding, la population sera à coup sûr très dense. Des files d'attente devraient naturellement se dessiner pour les quêtes d'escorte, et tagger des créatures pourrait se révéler problématique. Plus d'un million de personnages ont vu le jour sur la bêta, une donnée qui laisse présager une très forte affluence sur WoW Forever dès sa sortie.

Ceux qui joueront jeudi dans la journée devront sans doute faire preuve de patience pour avancer dans la montée en niveau, d'autant que des ralentissements des serveurs pourraient advenir. Bien entendu, nous espérons faire fausse route et que tout se déroule sans encombre, mais comme dit le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. Rendez-vous dès le 5 novembre à minuit pour commencer WoW Forever, et bonne route à tous vers le niveau 60.