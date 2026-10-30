WoW Forever : 10 addons incontournables pour démarrer l'aventure Classic+

Quels addons utiliser en priorité sur WoW Forever ? GAMEWAVE vous propose une sélection de 10 addons à télécharger dès la sortie de Classic+ pour améliorer votre confort.

WoW Forever propose la même interface de base que Midnight, si bien que vous bénéficierez du mode édition pour personnaliser vos frames, du gestionnaire de temps de recharge, mais aussi d'un compteur de DPS/HPS intégré. De plus, les quêtes et le lieu de leur réalisation apparaîtront de manière visible sur votre carte, comme sur Retail, ce qui vous permettra de faire l'économie d'addons tels que Questie, indispensable autrefois sur Classic. Les restrictions introduites par Blizzard sonnent néanmoins la fin du géant WeakAuras, ainsi que celle d'Elvui. Pourtant, des addons apportant des améliorations notables sont toujours d'actualité, et certains sont même incontournables pour votre confort. Nous vous avons préparé une sélection des addons à installer sans tarder via CurseForge dès la sortie de WoW Forever.

1- Ellesmere, l'addon le plus complet pour WoW Forever (All in one)

Si vous étiez habitué à composer avec Elvui, nulle raison de paniquer : Ellesmere incarne son parfait successeur, et offre des options variées. En plus de vous autoriser à personnaliser toutes vos fenêtres, vos barres d'action, vos nameplates et le Cooldown Manager, cet addon peut aussi gérer votre inventaire, votre chat, ou encore vous apporter des améliorations confortables comme l'affichage du temps de trajet en vol, la réparation automatique de l'équipement ou même le ramassage rapide du butin.

Malgré l'étendue de ses possibilités, cet addon est léger, et ne cesse de s'améliorer grâce à une équipe de développement réactive et à l'écoute de sa communauté. Ellesmere a déjà conquis le cœur des joueurs de Midnight, et a de bonnes chances de faire de même avec ceux de Forever, qui pourront, avec lui, créer une interface parfaite.

2- Atlas Loot, celui qu'il faut pour cibler le farming d'équipement

Bien connu des joueurs de Classic, Atlas Loot propose une version pour Forever, pour le plus grand bonheur des joueurs. Grâce à la commande /al, vous pouvez consulter les butins de chaque boss, en donjon comme en raid, mais aussi vous informer au sujet des recettes et des composants nécessaires à leur réalisation pour chaque profession. Les récompenses liées aux factions sont également indiquées, à condition bien sûr de mettre à jour régulièrement l'addon.

3- Leatrix Plus et Leatrix Maps, pour un maximum de confort

Depuis toujours, Leatrix offre des améliorations de vie non intégrées par défaut sur WoW. Cet addon permet par exemple de révéler les zones inexplorées, de vendre automatiquement les objets gris, de copier des éléments du chat, de couper certains sons ou encore d'accepter automatiquement les invitations provenant de vos amis ou de votre guilde. Certaines de ses fonctionnalités sont traitées par Ellesmere, mais pas toutes, c'est pourquoi nous vous recommandons tout de même de faire appel à Leatrix.

4- Deadly Boss Mods / Big Wigs, pour ne pas se faire surprendre en PvE

DBM ou Big Wigs offrent incontestablement une aide précieuse en donjon et en raid, car ils indiquent les techniques et timers importants des boss et de leurs compétences. Installer l'un d'entre eux pourrait vous éviter des morts, en vous apportant une meilleure lecture du combat. Notez que Big Wigs est plus léger que DBM.

5- Pally Power, l'incontournable pour les paladins

Sur Vanilla, les paladins ont tout intérêt à faire appel à Pally Power pour la gestion des bénédictions et des auras, surtout dans un groupe constitué de plusieurs paladins. Cet addon permet d'assigner les buffs, et offre la possibilité de consulter rapidement les cibles ayant besoin d'un rafraichissement. Il allégera donc les informations sur vos frames, en assurant une meilleure coordination avec vos amis paladins.

6- Auctionator, pour éviter de vendre au marchant un objet qui vaut cher

Auctionator est utile à ceux qui aiment connaître les tendances du marché. En scannant l'hôtel des ventes régulièrement, la valeur marchande du prix de chaque objet est indiquée en passant votre souris dessus (sur le tooltip), ce qui pourrait faciliter la constitution de votre fortune. Cet addon permet en outre de créer des listes d'achat, et calculer automatiquement combien vous coûtera un craft dans la liste d'artisanat.

7- Baganator, l'addon d'inventaire le plus efficace

Si vous n'aimez pas la configuration des sacs proposée par Blizzard ou Ellesmere, Baganator vous apportera sans doute satisfaction. Simple d'utilisation, cet addon combine vos sacs en un seul, et permet de consulter les banques de tous vos personnages, le nombre total de pièces d'or à votre disposition sur votre compte, mais aussi le montant de composants en votre possession.

8- Dominos, idéal pour configurer ses barres d'action

Si vous n'aimez pas les propositions d'Ellesmere pour vos barres d'action, ni celles de Blizzard, alors Dominos est l'addon qu'il vous fait. Plus léger et bien plus facile à utiliser que Bartender, il vous aidera à configurer vos raccourcis et à personnaliser vos barres de d'action.

9- Details, le compteur de dégâts et l'indicateur de menace par excellence

Même s'il est un peu lourd, Details incarne l'option la plus satisfaisante en matière de compteur de DPS/HPS, puisqu'il intègre un indicateur de menace (threat). Ce dernier est très utile sur Vanilla, une extension sur laquelle les tanks n'ont pas toujours une aggro aussi marquée que sur Retail. Grâce à lui, vous aurez également la possibilité de consulter les détails des interruptions, des dispels, des morts, et des sorts ayant infligés le plus de dégâts ou de soins.

10- Platynator, pour des nameplates sur-mesure

Enfin, Platynator est excellent pour configurer ses nameplates, et s'impose comme le digne successeur de Plater. Plus simple à utiliser et plus léger, il propose diverses options de personnalisation, et offre davantage de possibilités que celles octroyées par l'interface de base de Blizzard.

Platynator, Dominos, Baganator, Leatrix voire même Details sont en vérité optionnels si vous utilisez Ellesmere, un All in one que nous vous recommandons vivement de tester. Les modules peuvent être activés ou non selon vos préférences ; ainsi, certains font appel à Ellesmere en continuant de se servir de Details. À vous de juger des meilleures options et combinaisons à adopter, car après tout, l'interface est une affaire personnelle.

WoW Forever sortira le 5 novembre 2026, n'oubliez pas d'installer CurseForge en prévision de ce lancement, et si vous avez joué sur la bêta, n'hésitez pas à consulter notre article expliquant comment conserver votre configuration.