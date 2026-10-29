WoW Forever : Instances connues et zones inexplorées, Blizzard donne quelques pistes sur le futur de Classic+

Dans une interview accordée à IGN en octobre 2026, Blizzard a évoqué le contenu de WoW Forever, en teasant quelques-uns des lieux qui seront probablement explorés.

Et si le destin de Vanilla avait pris une autre direction en 2006 ? C'est le pari audacieux de WoW Forever, qui sortira le 5 novembre 2026. Plutôt que de plier bagage pour l'Outreterre ou Norfendre, les développeurs ont fait le choix de s'ancrer durablement dans le monde d'origine. À l'occasion d'une interview accordée à IGN, Kris Zierhut, principal game designer, et Tim Jones, lead Classic designer, ont exposé leur vision de ce projet hors norme.

WoW Forever va redessiner l'avenir d'Azeroth

Plutôt que d'abandonner les continents fondateurs, Blizzard a choisi de faire évoluer le jeu à travers plusieurs approches complémentaires. Les joueurs retrouveront bien sûr les grands classiques, mais avec un rythme profondément repensé, et bien sûr, avec des nouveautés. Comme l'explique Zierhut, l'idée est de s'appuyer sur le parcours traditionnel, ce qui signifie que vous irez de nouveau vous aventurer dans des instances bien connues, même si quelques changements pourraient arriver.

Cœur du Magma, Repaire de l'Aile Noire et Ahn'Qiraj. La progression continuera toujours d'y passer, mais ils étalent un peu plus la chronologie.

Là où WoW Forever se distingue, c'est dans sa volonté d'enrichir le Vieux Monde de toutes les pièces manquantes qui faisaient fantasmer les joueurs il y a vingt ans. L'équipe intègre ainsi des zones inédites comme les Rives claires, conçues pour s'incorporer naturellement au paysage, tout en s'autorisant des incursions plus audacieuses avec l'île de Zéphras, le foyer des Éolides.

Quant aux extensions cultes comme The Burning Crusade ou Wrath of the Lich King, elles ne dictent plus le calendrier, mais à long terme, vous pourriez être invité à y faire quelques escapades. « La Porte des Ténèbres, le Norfendre et la Pandarie existent bel et bien, et ils pourraient y proposer de petites aventures - comme un donjon ou une suite de quêtes qui vous y amène le temps d'une étape avant d'en revenir », précise les développeurs. Une certitude demeure : le cœur du jeu restera à jamais les Royaumes de l'Est et Kalimdor.

Blizzard tease de futurs contenus

L'un des aspects les plus appréciables de cette feuille de route réside dans l'exploitation des mystères géographiques de l'époque. Les développeurs ont ainsi confirmé vouloir ouvrir les portes de sanctuaires légendaires qui étaient restés inaccessibles ou à l'état de vestiges.

Parmi les projets évoqués, l'arrivée du Rêve d'Émeraude figure en bonne place, tout comme la volonté de rendre Grim Batol pleinement explorable : non pas sous la forme d'un simple donjon instancié, mais comme un vaste lieu d'aventure structuré à l'image de la légendaire Montagne Rochenoire. Les Grottes du Temps cacheront elles aussi de nouvelles failles temporelles à percer à jour.

Enfin, les fans de lore retiendront particulièrement le cas de Gilnéas. Actuellement présente sur la carte mais totalement coupée du monde, la cité des Worgens aura droit à toute une narration exclusive à découvrir sur place, figée dans le temps avant que les bouleversements du Cataclysme ne viennent tout détruire. Avec cette approche, WoW Forever ne cherche pas seulement à ressusciter le passé, mais à offrir à l'Azeroth de 2004 le destin qu'il aurait toujours dû avoir.