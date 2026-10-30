WoW Forever : Blizzard n'exclut pas l'arrivée d'une triple spécialisation

En octobre 2026, une interview de Kris Zierhut, principal game designer de WoW Forever, a révélé la philosophie de Blizzard concernant le système de talents : la porte est ouverte à une troisième spécialisation.

Dans une interview accordée à IGN par des développeurs de Blizzard, en particulier Kris Zierhut, principal game designer de WoW Forever, plusieurs sujets relatifs à l'avenir du jeu ont été abordés. La cadence de sortie des phases a ainsi été évoquée, tout comme les futures zones explorables. L'accent a également été mis sur l'évolution du système de talents et l'éventuelle arrivée de la triple spécialisation.

Blizzard ne ferme pas la porte à une troisième spécialisation

En octobre 2026, IGN a posé plusieurs questions à Kris Zierhut au cours d'une interview, et celle du prix de la respécialisation a sans surprise été mise sur la table. Il est vrai que les coûts sont élevés, alors que changer de spécialisation équivaut à être un joueur flexible. Pourquoi donc punir ceux qui veulent se rendre utile ou s'optimiser à la fois en PvE et en PvP ? En réponse à cela, Blizzard avait déjà confirmé que la double spécialisation sera disponible sur WoW Forever, mais le développeur pourrait aller encore plus loin pour vous faciliter la vie.

La première chose, c'est que nous avons la double spécialisation dans le jeu dès le lancement. Vous pourrez donc avoir deux spécialisations différentes, ce qui vous permet d'avoir deux builds à disposition. D'après notre expérience, deux builds suffisent la plupart du temps pour le contenu Classic, mais c'est certainement quelque chose que nous allons surveiller. Pourrions-nous un jour vouloir une troisième spé, par exemple ? Je ne l'exclus pas. Nous n'en avons pas besoin pour l'instant, mais je peux imaginer un avenir où cela deviendrait souhaitable.

L'implantation d'une troisième spécialisation sur Classic+ n'est pas exclue, ce qui devrait donner espoir à ceux qui aiment varier leur build. Un paladin pourrait ainsi remplir le rôle de tank, de DPS ou de heal sans avoir à payer, et les joueurs PvP et PvE auraient la possibilité de disposer d'une spécialisation PvP tout en restant flexible en raid avec deux spécialisations PvE.

Les talents ne pourront néanmoins pas être modifiés sur un coup de tête

En revanche, Blizzard ne souhaite pas que vous puissiez intervenir dans votre arbre de talents de la même façon que sur Retail. Il ne sera jamais possible de modifier quelques points avant un combat, via un système de loadouts (configurations prédéfinies).

Ce que je pense que nous ne voulons pas faire, tout simplement parce qu'il s'agirait d'un jeu différent, c'est de vous permettre de modifier votre configuration à la volée, talent par talent. Cela devient un peu trop envahissant et fastidieux. Le risque, c'est qu'il devienne obligatoire d'ajuster ses talents avant chaque combat, ce qui rendrait le jeu moins accessible et moins familier. On commencerait à s'éloigner de l'esprit du jeu. Je pense donc que nous voulons maintenir l'idée que le choix des talents reste un véritable engagement. On ne peut pas simplement les changer à tout moment, mais nous avons des idées et des projets pour faciliter le changement de spécialisation lorsque vous en avez besoin. Et bien sûr, avec la double spé, vous avez accès à deux spécialisations différentes à tout moment.

Ainsi, vous devrez toujours interagir avec votre maître de classe pour apporter des modifications à vos talents, et sans doute continuer à payer pour cela, une décision destinée à préserver l'esprit Classic.

Une potentielle troisième spécialisation sur WoW Forever serait un ajout appréciable selon nous, surtout si le jeu est voué à ne jamais s'éteindre. Cela permettrait d'explorer plus en profondeur ses classes en accordant encore plus de flexibilité, un luxe dont nous étions autrefois privés. Blizzard continue là à rechercher le juste équilibre entre modernisation et nostalgie, un signal encourageant pour la suite. Reste maintenant à savoir si les joueurs réclameront rapidement cette troisième spé une fois le contenu haut niveau atteint.