WoW Forever : Comment conserver sa configuration de la bêta ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 octobre 2026 à 11h53
Devoir refaire son interface sur WoW n'est pas ce que les joueurs préfèrent. Pour vous faire gagner du temps, nous expliquons ici comment récupérer celui que vous aviez sur la bêta de Forever.
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WoW Forever : Comment conserver sa configuration de la bêta ?

La bêta de WoW Forever va fermer ses portes le 23 octobre 2026, et vous êtes nombreux à y avoir participé. Ainsi, vous avez sans doute pris le temps de paramétrer votre interface avec le mode édition, ou même en faisant appel à quelques addons via CurseForge. Si la perspective de devoir tout recommencer en novembre avec la sortie officielle vous inquiète, ne paniquez pas : il existe un moyen de préserver la configuration de la bêta pour la récupérer sur les serveurs officiels.

Copier la configuration de la l'interface de base

WoW Forever dispose des options d'interface proposées sur Midnight, à travers le mode édition. Vous avez probablement déplacé, agrandi ou réduit certaines fenêtres lors de votre expérimentation de Classic+ sur la bêta, avant de trouver la configuration qu'il vous fallait. Pour la retrouver sur les royaumes officiels, il vous suffit d'ouvrir le mode édition, et d'exporter votre profil, comme présenté ci-dessous.

copier-edit-mode

Après avoir cliqué sur « Partager » et l'avoir copié, collez-le dans un bloc-notes et sauvegardez-le. Il ne vous restera qu'à l'importer via le mode édition une fois que WoW Forever sera lancé. Notez que les joueurs de retail peuvent entreprendre la même manipulation pour déplacer leur interface de Midnight vers Classic+.

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Préserver les configurations de ses addons

Une opération similaire peut être effectuée pour ne pas perdre les configurations de vos addons, ce qui serait vraiment handicapant avec des ajouts comme Ellesmere. Pour ce faire :

  1. Sur votre bureau, allez dans votre dossier World of Warcraft ;
  2. Ouvrez _classic_beta ;
  3. Sélectionnez le dossier WTF ;
  4. Copiez-le en lieu sûr (sur votre PC ou sur une clé USB) ;
  5. Lorsque WoW Forever sera disponible, copiez ce dossier dans le dossier associé à WoW Forever, au même endroit. Veillez à installer d'abord les addons concernés via CurseForge (bien qu'il soit possible de suivre le même procédé pour le dossier d'addons localisé dans « Interface »).

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Vous retrouverez alors la même configuration que sur la bêta, et nous vous recommandons d'ailleurs de régulièrement sauvegarder votre dossier WTF au cas où vous rencontreriez un problème avec votre ordinateur : cela est l'assurance de ne jamais avoir à recommencer votre interface à partir de rien, un gain de temps plus qu'appréciable, surtout pour les plus minutieux d'entre vous.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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