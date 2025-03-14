WoW SoD : Une première version du PTR de la P8 a ouvert

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Aujourd'hui, nous avons ouvert le PTR de la Saison de la Découverte pour des tests préliminaires.
L'objectif principal de notre premier PTR 1.15.7 est principalement de mettre en place la nouvelle version sur le PTR afin d'évaluer sa stabilité. Il y a très peu de nouveau contenu à tester, et certains éléments ne sont pas encore terminés, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux bugs ou des blocages de progression.
Nous mettrons à jour ce forum avec des notes de développement supplémentaires lorsque du nouveau contenu sera disponible dans un état plus abouti.
Pour l'instant, les joueurs qui souhaitent copier des personnages, se connecter et explorer cette version sont les bienvenus et encouragés à nous aider à identifier les problèmes à corriger.
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