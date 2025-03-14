WoW SoD : Une première version du PTR de la P8 a ouvert

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 mars 2025 à 10h47
La première version du PTR de la P8 de WoW SoD est disponible depuis le 14 mars 2025.
WoW SoD : Une première version du PTR de la P8 a ouvert
Naxxramas est disponible sur les serveurs de WoW SoD depuis le 6 février 2025, et un peu plus d'un mois plus tard, Blizzard a annoncé l'ouverture de la première version du PTR de la P8.

Le premier PTR de la P8 de WoW SoD est disponible

Même si Naxxramas marquait le dernier raid de Vanilla par le passé, les choses diffèrent sur la Saison de la Découverte. En effet, Blizzard avait déjà indiqué une phase 8 serait d'actualité avec un raid totalement inédit. Les choses sont sur le point de se concrétiser, puisque le développeur a ouvert le 14 mars 2025 une première version du PTR de la P8, introduisant donc le raid de Scarlet Enclave.
Aujourd'hui, nous avons ouvert le PTR de la Saison de la Découverte pour des tests préliminaires.

L'objectif principal de notre premier PTR 1.15.7 est principalement de mettre en place la nouvelle version sur le PTR afin d'évaluer sa stabilité. Il y a très peu de nouveau contenu à tester, et certains éléments ne sont pas encore terminés, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir de nombreux bugs ou des blocages de progression.

Nous mettrons à jour ce forum avec des notes de développement supplémentaires lorsque du nouveau contenu sera disponible dans un état plus abouti.

Pour l'instant, les joueurs qui souhaitent copier des personnages, se connecter et explorer cette version sont les bienvenus et encouragés à nous aider à identifier les problèmes à corriger.
ptr-p8-ouverture
Sans grande surprise, le lancement du serveur a permis aux datamineurs de révéler bon nombre des nouveautés à venir, et il apparaît que vous pourrez porter un ensemble T4, récupérer deux nouvelles montures, voire même récolter une nouvelle arme légendaire. Le développeur n'a toutefois pas encore présenté par lui-même les détails de la P8 de WoW SoD, c'est pourquoi ces informations doivent tout de même être prises avec des pincettes. Une annonce officielle devrait néanmoins advenir dans les jours prochains.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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