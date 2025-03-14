WoW SoD : Les apparences des ensembles, des montures et des armes de la P8 se dévoilent

La première version du PTR de WoW SoD a permis aux datamineurs de dévoiler le visuel des ensembles, des armes et des montures à venir en P8.
Grâce au lancement de la première version du PTR de la P8
de WoW
SoD le 14 mars 2025, les datamineurs ont pu révéler plusieurs nouveautés à venir avec notamment le raid de Scarlet Enclave. Les visuels de divers éléments ont ainsi été partagés par l'intermédiaire du site Wowhead.
Les visuels des équipements et des montures de la P8 de WoW SoD seraient connus
La P8 de WoW SoD
est très attendue puisqu'elle amènera un raid complètement inédit sur Vanilla, Scarlet Enclave, et il apparaît que Blizzard a prévu de faire les choses en grand pour clôturer la Saison comme il se doit. En effet, des données dataminées ont d'abord dévoilé que l'épée Porte-cendres corrompue deviendrait une arme légendaire
, et des centaines de nouveaux objets se sont fait remarquer sur le PTR (recettes, équipement, sac 30 emplacements etc...).
Parmi la liste se trouvent des ensembles T4
propres à chaque classe, et les modèles en tissu, en cuir, en mailles et en plaques ont été partagés.
Ils devraient exister en une couleur différente pour chaque spécialisation et classe si l'on en croit les informations communiquées sur les Discord de classe, mais nous ne pouvons confirmer cela pour le moment.
D'un autre côté, les amateurs de montures
devraient pouvoir récupérer deux nouveaux exemplaires
. Le Palefroi écarlate
serait a priori disponible dans le raid de Scarlet Enclave, et Climhazzard
, la monture du Grand Commandant, pourrait être obtenue grâce à un potentiel nouveau mode PvP
.
Enfin, Wowhead a aussi publié des modèles d'armes qui devraient être implantés en P8
, et il y en a pour tous les goûts, en voici quelques-uns :
Même si Blizzard n'a pas confirmé cela, les données dataminées sont souvent avérées, surtout lorsqu'un visuel est identifié. Il y a donc de bonnes chances pour que vous retrouviez effectivement tout cela en P8 de WoW SoD
, mais pour en avoir le cœur net, il faudra attendre une annonce officielle du développeur.
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