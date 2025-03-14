WoW SoD : Les apparences des ensembles, des montures et des armes de la P8 se dévoilent



le 14 mars 2025 à 11h56 Publié par Amandine Paccou le 14 mars 2025 à 11h56

La première version du PTR de WoW SoD a permis aux datamineurs de dévoiler le visuel des ensembles, des armes et des montures à venir en P8.