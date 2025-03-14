WoW SoD : Porte-cendres corrompue devrait faire son retour en P8 en tant qu'arme légendaire (Ashbringer)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 mars 2025 à 11h24
Une nouvelle arme légendaire devrait faire son entrée en P8 de WoW SoD selon des données dataminées sur le PTR en mars 2025.
WoW SoD : Porte-cendres corrompue devrait faire son retour en P8 en tant qu'arme légendaire (Ashbringer)
Quelle que soit la version de WoW sur laquelle vous jouez, le Graal est toujours orange. Sur la Saison de la Découverte, vous avez retrouvé les armes légendaires propres à Vanilla mises à jour, à savoir la Lame-tonnerre (Thunderfury), Sulfuras et Atiesh. Un modèle inédit sera disponible avec le raid de Scarlet Enclave, selon des données dataminées sur le premier PTR de la P8.

L'épée Porte-cendres corrompue deviendrait une arme légendaire en P8 de WoW SoD

Depuis la sortie de Naxxramas en février 2025, les joueurs ont constaté qu'une arme manquait à l'appel dans le raid de la P7 : l'épée Porte-cendres corrompue (Ashbringer) ne tombe jamais sur les 4 Cavaliers. La raison de cette absence a été pressentie par beaucoup, puisque la rumeur rapportant que cette arme deviendrait une légendaire en P8 court depuis un certain temps.

ashbringer-legendaire

Grâce aux actions de dataminage effectuées sur la première version du PTR de WoW SoD, Wowhead a pu dévoiler une liste comportant plus de 500 objets qui devraient arriver en P8. Celle-ci présente surtout de nouvelles recettes, des pièces de qualité rare ou épique ou encore des objets de quête, mais en observant attentivement son contenu, des éléments de couleur orange se distinguent et font référence à une version légendaire de Porte-cendres corrompue.

embleme-porte-cendres

Au regard des données communiquées, il apparaît qu'il sera nécessaire de collecter les parties qui composent l'épée avant de la récupérer, ce qui rappelle le système d'obtention d'Atiesh. Cependant, le Fer de sancteforge laisse penser que l'assemblage d'Ashbringer pourrait aussi requérir de mettre la main à la poche et de farmer des ressources spécifiques. 

Si ces informations se révèlent correctes, les guerriers, les paladins et les chasseurs en mêlée risquent de voir leur DPS augmenter significativement en P8 lorsqu'ils obtiendront Porte-cendres, tant ses caractéristiques sont élevées. Néanmoins, pour en être certain, il faudra attendre une confirmation de la part de Blizzard, alors restez à l'affût.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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