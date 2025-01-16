WoW SoD : Quelle est la date de sortie de la P7 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 janvier 2025 à 11h50
Retrouvez des informations relatives à la date et à l'heure de sortie de la P7 de WoW SoD et de Naxxramas dans cet article.
WoW SoD : Quelle est la date de sortie de la P7 ?
Bien que les raids d'Ahn'Qiraj n'aient ouvert leurs portes que le 6 décembre 2024 sur WoW SoD, juste avant la tumultueuse période des Fêtes, Blizzard a rapidement sorti la première version du PTR de la P7 au cours du même mois. C'est donc sans réelle surprise qu'à la mi-janvier 2025, le développeur a révélé la date de sortie de la septième phase et de Naxxramas.

Quand la P7 de WoW SoD va commencer ?

Le 15 janvier 2025, Blizzard présentait les nouveautés à venir en P7 de la Saison de la Découverte. Les joueurs pourront bientôt redécouvrir l'emblématique raid de Naxxramas et se rendre dans un donjon totalement inédit, les Cryptes de Karazhan. Il ne vous reste ainsi plus longtemps pour profiter d'Ahn'Qiraj, puisque la date de sortie de la P7 a été fixée :
  • 29 janvier → début de l'Invasion du Fléau et lancement du donjon des Cryptes de Karazhan
  • 6 février à 22 heures → ouverture de Naxxramas
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Vous pourrez ainsi d'ici peu vous mesurer aux terribles Saphiron et Kel'Thuzad en collectant votre ensemble T3, des sets historiquement appréciés des joueurs de par leur rendu visuel. Comme à chaque phase depuis que vous avez atteint le niveau maximal, un mode de difficulté héroïque sera proposé, il s'agira cette fois du « mode renforcé », qui accordera d'ailleurs des cosmétiques bonus à ceux qui parviendront à vaincre les boss de cette façon après chaque aile.

Miniature vidéo

L'instance à 5 des Cryptes de Karazhan ne pourra être parcourue qu'une fois par jour, et exigera que les joueurs disposent d'un équipement suffisamment élevé pour être en mesure d'être terminée selon les propos du développeur. Préparez-vous donc dès maintenant à valider votre accès pour Naxxramas en améliorant votre réputation avec l'Aube-d'argent (si vous êtes de nature économe), et notez que le nouveau donjon nécessitera aussi de compléter au préalable une quête d'accès.

karazhan-crypts
Si vous êtes nouveau sur WoW SoD, des facilités ont été mises en place pour vous aider à rattraper votre retard : le marchand de runes est disponible depuis décembre dernier, et il est désormais possible d'acquérir du T1 et du T2 avec des Réaux de terremine ternis.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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