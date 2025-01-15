WoW SoD : La P7 a été officiellement annoncée, Naxxramas et les Cryptes de Karazhan ouvriront bientôt

Alors que la seconde version du PTR de la P7 de WoW
SoD sera déployée le vendredi 17 janvier 2025, Blizzard a annoncé officiellement l'arrivée de cette prochaine phase et du contenu qu'elle comprendra.
La P7 de WoW SoD va bientôt commencer : Naxxramas HM, les Cryptes de Karashan et l'événement mondial de l'invasion du Fléau sont programmés
Il ne vous reste que peu de temps pour bien vous préparer à la P7 de WoW SoD et à l'ouverture du très attendu raid de Naxxramas. En effet, le développeur a indiqué que cette instance ouvrira ses portes le 6 février, mais que la phase commencera une semaine plus tôt, le 28 janvier (le 29 en Europe après la maintenance hebdomadaire)
.
Ainsi, vous pourrez dans un premier temps découvrir un donjon à 5 totalement inédit, les Cryptes de Karazhan
. Une quête d'accès
sera disponible à la Chapelle de l'Espoir de la Lumière dans les Maleterres de l'Est, et nous vous recommandons de la faire tout de suite, car il ne sera possible de compléter ce donjon qu'une seule fois par jour.
Selon Blizzard, l'instance des Cryptes de Karazhan représentera un véritable défi pour des joueurs bien équipés et rigoureux, et comportera une mécanique spéciale. Votre objectif sera de rester avec votre groupe dans la lumière et d'éviter à tout prix les ténèbres aux alentours.L'invasion du Fléau
aura sans surprise également lieu dès le 28 janvier, ce qui implique que vous pourrez assister l'Aube-d'argent pour mettre un terme à la progression de morts-vivants venus répandre la terreur en Azeroth. Cet événement mondial n'a pas de fin de prévue
, si bien que vous pourrez farmer les runes nécrotiques tout au long de la P7 pour récupérer des consommables variés.Une semaine après l'ouverture de ce donjon et de l'invasion, vous pourrez accèder à Naxxramas
(pensez d'ailleurs à valider au préalable votre accès) dans les Maleterres de l'Est puisque la nécropole fera enfin son apparition. Pour rappel, ce raid se divise en plusieurs ailes, dont la dernière abrite Saphiron et Kel'Thuzad.
Comme d'habitude, le raid est conçu pour 20 joueurs mais en autorisera jusqu'à 40, et comprendra un système de difficulté particulier.
Il s'agira cette fois « d'un mode renforcé
», le développeur n'a pas encore donné de détails supplémentaires pour le moment.
À la fin de chaque aile, vous obtiendrez plus de butins si vous avez opté pour la difficulté héroïque, comportant surtout des cosmétiques
. Au niveau de l'équipement, attendez-vous à de nouvelles versions du bijou Sceau de l'aube, adapté au T3 sanctifié. Enfin, Blizzard a terminé son annonce en indiquant que les deux derniers boss de Naxxramas, Saphiron et Kel'Thuzad, révéleront quelques secrets si vous avez vaincu tous les autres en mode HM.
Étant donné qu'aucun détail relatif au nouveau raid en lien avec la Main de Tyr et le Monastère écarlate
, nous pouvons estimer qu'une P8 succèdera à la septième, mais il faudra encore patienter pour en savoir plus.
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