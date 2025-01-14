WoW SoD : Les nouveaux joueurs pourront rattraper leur retard plus facilement en farmant des Réaux dès le 15 janvier



le 14 janvier 2025 à 11h28 Publié par Amandine Paccou le 14 janvier 2025 à 11h28

Les stocks de Pix Xizzix vont encore se fournir de nouveaux butins en janvier 2025 sur WoW SoD avec des nouveautés que devraient apprécier les joueurs venant d'atteindre le niveau 60.