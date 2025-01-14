WoW SoD : Les nouveaux joueurs pourront rattraper leur retard plus facilement en farmant des Réaux dès le 15 janvier

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 janvier 2025 à 11h28
Les stocks de Pix Xizzix vont encore se fournir de nouveaux butins en janvier 2025 sur WoW SoD avec des nouveautés que devraient apprécier les joueurs venant d'atteindre le niveau 60.
WoW SoD : Les nouveaux joueurs pourront rattraper leur retard plus facilement en farmant des Réaux dès le 15 janvier
Les nouveaux joueurs sont plus que bienvenus sur WoW SoD, et Blizzard ne cesse de faciliter leur intégration et leur capacité à rattraper leur retard sur le jeu. Après avoir accordé un buff d'expérience puis ajouté un marchand de runes en décembre 2024, le développeur vous offre désormais l'occasion de vous équiper correctement en échange de quelques Réaux de terremine ternis

L'achat du T1 et de la moitié du T2 est possible grâce aux Réaux de terremine ternis

L'offre de Pix Xizzix, le gobelin de Baie-du-Butin vous permettant d'échanger vos Réaux contre divers butins, ne fait décidément que de s'étoffer au fil du temps. Après la maintenance hebdomadaire du 15 janvier 2025, tous les joueurs pourront récupérer des pièces des ensembles T1 et T2 de cette façon (Cœur du Magma et le Repaire de l'Aile-Noire) et s'équiper ainsi plus vite qu'à l'ordinaire.

t1-t2-reaux
En effet, Blizzard a souligné le fait que le nombre de nouveaux joueurs a augmenté pendant les Fêtes en raison de l'ajout du vendeur de runes, et a souhaité rendre leur progression encore plus rapide à l'approche de la P7 et de Naxxramas. Étant donné l'importance des bonus de set, il est apparu nécessaire qu'ils soient plus accessibles. Vous pourrez donc obtenir l'ensemble du T1 et 4 pièces T2 avec des Réaux de terremine ternis. Le développeur a également détaillé leur prix :

T1
  • Poignets, Ceinture, Mains : 15 Réaux
  • Pieds, Épaules : 20 Réaux
  • Torse, Jambes : 25 Réaux
T2
  • Poignets, Ceinture, Mains, Pieds : 35 Réaux
Blizzard a toutefois souligné qu'aucune autre mesure incitant à ne pas se rendre dans les raids des phases précédentes n'est au programme pour le moment. D'ailleurs, vous aurez toujours intérêt à les parcourir puisque chaque boss du Cœur du Magma et du Repaire de l'Aile-Noire vous accorde 3 Réaux, soit un total de 54 Réaux en complétant les deux chaque semaine.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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