WoW SoD : Le nouveau système de difficulté d'Ahn'Qiraj a été détaillé



le 04 novembre 2024 à 12h04 Publié par Amandine Paccou le 04 novembre 2024 à 12h04

Des précisions ont été apportées concernant le nouveau système de difficulté qui sera mis en place en P6 de WoW SoD pour les raids d'Ahn'Qiraj.