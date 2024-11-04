WoW SoD : Le nouveau système de difficulté d'Ahn'Qiraj a été détaillé

Des précisions ont été apportées concernant le nouveau système de difficulté qui sera mis en place en P6 de WoW SoD pour les raids d'Ahn'Qiraj.
L'annonce de la P6
de WoW
SoD a suscité une grande inquiétude chez les joueurs, en raison de la nouveauté concernant le système de difficulté qui sera proposé dans le raid d'Ahn'Qiraj. En effet, le premier descriptif laissait entendre que vous pourrez décider d'ajouter des mécaniques aux boss en prenant le risque de perdre les butins acquis. Cette mécanique apparemment punitive a fortement préoccupé la communauté
, c'est pourquoi Blizzard a apporté des précisions quelques jours plus tard.
Blizzard détaille le nouveau système de difficulté d'Ahn'Qiraj, « Descent into Madness »
En P6 de WoW SoD
et uniquement dans les raids d'Ahn'Qiraj et des Ruines d'Ahn'Qiraj
, les joueurs pourront utiliser le nouveau système optionnel de difficulté intitulé « Descent into Madness ». En l'activant, vous pourrez recevoir des butins supplémentaires en plus des loots garantis par le mode normal.
Concrètement, vous devrez choisir avant le premier boss du raid si vous voulez ou non activer le système.
Si vous souhaitez vivre l'expérience, un nombre limité de tentatives vous sera accordé pour vaincre chaque boss. Ceux qui rencontreront le succès obtiendront un coffre bonus comportant des loots supplémentaires
. Après chaque combat, vous pourrez décider de continuer ou non pour améliorer le butin de ce coffre, qui sera détruit si vous ne ramassez pas son contenu. Ainsi, vous aurez le choix d'avancer ou de vous arrêter quand bon vous semblera, d'autant que des checkpoints seront mis en place tout au long de l'instance. De cette façon, vous percevrez tout de même un minimum de butins bonus si vous atteignez l'un d'entre eux. Ce sera donc à vous de dessiner votre parcours en analysant du mieux possible les compétences de votre raid.
Le développeur est également revenu sur un point important. Les butins disponibles dans le coffre bonus ne seront pas de meilleure qualité que les loots classiques des raids.
Les joueurs ayant opté pour le nouveau système de difficulté recevront comme pour les phases précédentes plus de récompenses, dont certaines auront subi des évolutions de nature cosmétique. Ces nouveautés seront testées à partir du 8 novembre sur le PTR, alors n'hésitez pas à créer un compte pour mieux observer les mécaniques inédites des boss et vous préparer pour la sortie de la phase 6
.
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