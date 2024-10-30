WoW SoD : Les joueurs s'inquiètent du nouveau système de difficulté d'Ahn'Qiraj

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 octobre 2024 à 10h27
L'annonce de la P6 de WoW SoD a généré une grande crainte chez les joueurs, en raison du nouveau système de difficulté du raid d'Ahn'Qiraj et de ses conséquences sur la qualité des butins.
WoW SoD : Les joueurs s'inquiètent du nouveau système de difficulté d'Ahn'Qiraj
La phase 6 de WoW SoD a été présentée par Blizzard à la fin du mois d'octobre 2024, et une information la concernant a tout de suite inquiété les joueurs. Le nouveau système de butin d'Ahn'Qiraj laisse perplexe.

Le nouveau système de difficulté du raid d'Ahn'Qiraj déplaît aux joueurs

Les détails concernant la P6 de WoW Saison de la Découverte ont été partagés, et une information a attiré l'attention de la communauté. En effet, il sera possible d'augmenter la difficulté du raid d'Ahn'Qiraj pour récupérer de meilleurs butins en ajoutant des mécaniques aux boss. Or, il s'agira d'un pari assez risqué, puisqu'échouer pourrait signifier perdre les loots.
Les joueurs devront décider jusqu'à quel point ils souhaitent tenter leur chance pour recevoir la plus grande récompense avec un nouveau système. Après chaque boss, ils devront faire un choix entre encaisser leurs récompenses ou activer des mécaniques plus difficiles pour essayer d'obtenir de meilleurs butins. Ils devront équilibrer le risque et la récompense, car le fait de subir trop de morts dans le raid pourrait signifier ne rien gagner du tout.
Blizzard propose donc ici une mécanique « punitive » selon les joueurs, similaire aux clés Mythique sur les versions plus modernes du MMORPG, et susceptible de signer la fin de certaines guildes.

I'm dubbing the new AQ raid challenge system the "guild disbander"
byu/tiny_simulacrum inclassicwow

Même si les détails ne sont pas encore connus, certains estiment qu'il aurait été préférable d'accorder un nombre limité d'essais pour chaque boss, à l'instar du Roi Liche de Wrath of the Lich King. L'esprit de l'Épreuve du Croisé (TOC) en mode héroïque se retrouve ici, ce qui apparaît comme une « très mauvaise idée ». Il est évident que si de meilleurs équipements sont à la clé, tout le monde souhaitera évoluer avec la difficulté maximale, ce qui pourrait créer des conflits au sein des guildes ne parvenant pas à venir à bout des boss.

cthun-wow
D'un autre côté, les joueurs aimant les défis n'ont pas été récompensés comme il se doit depuis le début de SoD. L'affixe noir n'est pas obligatoire dans BWL pour pouvoir ouvrir tous les coffres, et le mode Mythique de Cœur du Magma ne nécessitait en réalité que de disposer de résistance au feu. Il pourrait donc être intéressant de tester ce nouveau système, même si nous admettons qu'il puisse vraiment créer la discorde chez les joueurs les moins expérimentés. Blizzard n'a pas encore clarifié le fonctionnement du nouveau système, et une prise de parole visant à vous rassurer semble attendue de pied ferme dans les semaines à venir.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

commentaire (0)