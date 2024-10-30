WoW SoD : Les joueurs s'inquiètent du nouveau système de difficulté d'Ahn'Qiraj



le 30 octobre 2024 à 10h27 Publié par Amandine Paccou le 30 octobre 2024 à 10h27

L'annonce de la P6 de WoW SoD a généré une grande crainte chez les joueurs, en raison du nouveau système de difficulté du raid d'Ahn'Qiraj et de ses conséquences sur la qualité des butins.