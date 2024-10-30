WoW SoD : Quelle est la date de sortie de la P6 ?

Retrouvez des informations relatives au calendrier de sortie de la P6 de WoW SoD dans cet article.
Un autre chapitre de l'aventure WoW
Saison de la Découverte va bientôt débuter avec les raids d'Ahn'Qiraj, et une date de sortie a été fixée pour la P6
.
Quand va sortir la phase 6 de WoW SoD ?
En présentant les nouveautés de la P6
, Blizzard a aussi indiqué un calendrier
détaillé des grandes étapes de son lancement. En effet, la phase 6 sortira le 21 novembre 2024 avec l'effort de guerre, et les raids ouvriront leurs portes le vendredi 6 décembre.
- 12 novembre : Ouverture de la quête « Le Sceptre des Sables changeants » avec les réinitialisations régionales. Cette suite vous permettra de sonner le gong sur votre royaume, et de recevoir la monture Char d'assaut qiraji noir en terminant la quête entre le 4 et le 6 décembre à 22 heures.
- 21 novembre : L'effort de guerre d'Ahn'Qiraj commence à 22 heures en France.
- 29 novembre : Fin de l'effort de guerre.
- 4 décembre : La guerre annonçant l'arrivée des Anubisath et des guerriers qiraji commence.
- 6 décembre : Ouverture du Temple d'Ahn'Qiraj, des Ruines d'Ahn'Qiraj et du Bosquet du Cauchemar.
Au programme, 4 nouveaux boss mondiaux
, les Dragons du Cauchemar, Emeriss, Lethon, Ysondre et Taerrar, réunis au sein d'une même instance, ainsi que les deux raids d'Ahn'Qiraj
à Silithus. Un nouveau système de difficulté
sera proposé aux joueurs, les invitant à prendre plus de risques en ajoutant des mécaniques aux boss dans le but de remporter de meilleurs butins.
À partir du 21 novembre, l'effort de guerre
commencera et vous pourrez y participer sur votre serveur si vous le souhaitez. En réunissant suffisamment de ressources, vous permettrez aux portes d'Ahn'Qiraj de s'ouvrir et les plus chanceux pourront sonner le gong et récupérer la fameuse monture Char d'assaut qiraji noir.
Il vous reste donc plusieurs semaines pour vous préparer à l'arrivée de la P6
et à Ahn'Qiraj, alors n'hésitez pas à accumuler des bandages en étoffe runique, des barres de thorium ou encore des lotus pourpres dans vos banques pour les remettre tout de suite aux PNJ en charge de l'effort de guerre à Hurlevent ou à Orgrimmar.
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