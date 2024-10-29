WoW SoD : La P6 a été annoncée, les détails

Blizzard a révélé les détails des grandes nouveautés à venir en P6 de WoW SoD, qui introduira notamment les raids d'Ahn'Qiraj.
Une nouvelle étape de la WoW
Saison de la Découverte va démarrer à partir du mois de novembre 2024, puisque Blizzard a annoncé fin octobre le déploiement de la phase 6.
La P6 de WoW SoD se dévoile, les détails
Le 29 octobre 2024, Blizzard a révélé les grandes lignes de la P6 de WoW SoD
, qui introduira surtout les deux raids d'Ahn'Qiraj ainsi que de nouveaux boss mondiaux. Pour commencer, le développeur a indiqué les dates clés de cette sortie, qui débutera d'une manière anticipée en raison du traditionnel effort de guerre
, nécessaire à l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj.
- 12 novembre : Ouverture de la quête « Le Sceptre des Sables changeants » avec les réinitialisations régionales. Cette suite vous permettra de sonner le gong sur votre royaume, et de recevoir la monture Char d'assaut qiraji noir en terminant la quête entre le 4 et le 6 décembre à 22 heures.
- 21 novembre : L'effort de guerre d'Ahn'Qiraj commence à 22 heures en France.
- 29 novembre : Fin de l'effort de guerre.
- 4 décembre : La guerre annonçant l'arrivée des Anubisath et des guerriers qiraji commence.
- 6 décembre : Ouverture du Temple d'Ahn'Qiraj, des Ruines d'Ahn'Qiraj et du Bosquet du Cauchemar.
Lorsque Ahn'Qiraj
sera disponible, vous pourrez vous aventurer dans un raid conçu pour 20 joueurs mais pouvant en accueillir jusque 40
. De la même manière, les Ruines d'Ahn'Qiraj, autrefois une instance à 20, sont à présent pensées pour 10 joueurs (mais vous pourrez vous y rendre à 20 au maximum). Au niveau de la difficulté, un nouveau système sera mis en place. Vous aurez la possibilité d'obtenir de meilleurs équipements en choisissant d'activer des mécaniques supplémentaires à chaque boss, ou bien d'encaisser vos récompenses. Toutefois, il s'agira d'un pari risqué, car si vous mourez trop souvent, alors vous ne gagnerez rien du tout.
Le raid des Ruines d'Ahn'Qiraj comprendra 6 boss se réinitialisera tous les 3 jours
, comme Zul'Gurub et les boss mondiaux, tandis que Ahn'Qiraj suivra un reset hebdomadaire le mercredi.
Cette instance vous invitera à vous mesurer au maléfique C'Thun, mais vous devrez d'abord venir à bout de 8 autres boss, pour un total de 9 adversaires :
- Le Prophète Skeram
- La Royauté Silithide
- Le Garde de guerre Sartura
- Fankriss l'Inébranlable
- Viscidus
- La Princesse Huhuran
- Les Empereurs Jumeaux
- Ouro
- C'Thun
Enfin, de nouveaux boss mondiaux seront ajoutés
à ceux déjà existants. En plus de défier tous les 3 jours Kazzak, Azuregos et le Prince Thunderaan, vous pourrez également aller à la rencontre des Dragons du Cauchemar, Emeriss, Lethon, Taerrar et Ysondre.
Tous seront localisés dans une même instance à partir du Rêve d'Émeraude. D'autres détails relatifs à la P6 de WoW SoD seront sans doute communiqués dans les semaines à venir. En attendant, nous vous recommandons de préparer des ressources pour participer activement à l'effort de guerre, qui commencera le 21 novembre.
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