WoW SoD : La sortie du PTR de la P6 a été repoussée

Blizzard a décalé la sortie du PTR de la P6 de WoW SoD, un changement de dernière minute qui ne convient pas aux joueurs.
Alors que les joueurs de WoW
SoD farment le Repaire de l'Aile-Noire sans grande difficulté depuis septembre 2024, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l'ouverture des raids d'Ahn'Qiraj. Depuis plusieurs phases, les serveurs de tests sont accessibles avant chaque sortie, ce qui permet aux plus assidus d'entre vous de constater par eux-mêmes les équilibrages et les nouveautés à venir. Or, la sortie du PTR de la P6 a été décalée.
Le PTR de la P6 ouvrira le 12 novembre
La date de sortie de la phase 6 de WoW SoD
, synonyme de l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj et du Bosquet du Cauchemar a été fixée au 6 décembre 2024 pour les raids, mais l'effort de guerre commencera à partir du 21 novembre. En annonçant ces informations, Blizzard avait également indiqué les grandes nouveautés de la P6
, en décrivant notamment le système de difficulté qui sera implanté dans les raids d'Ahn'Qiraj, ainsi que la date de lancement du PTR.
Le développeur est revenu sur sa décision le 8 novembre, en précisant que le serveur de tests n'ouvrira que le 12 novembre
. Il faudra donc patienter encore quelques jours pour connaître davantage de détails relatifs à la prochaine phase, une information commentée amèrement par les joueurs sur le forum officiel
. Certains ont en effet déploré le fait que cette date soit identique à celle de l'ouverture de la quête du « Sceptre des Sables changeants »
, permettant de sonner le gong et de recevoir la monture du Char d'assaut qiraji noir.
Pour rappel, cette série de 32 quêtes est sans doute la plus éprouvante du jeu, puisqu'elle requiert d'améliorer sa réputation avec la Progéniture de Nozdormu, un farm long et chronophage. De plus, certains ont rappelé que la Saison de la Découverte devait comporter de nouvelles instances, une promesse que semble avoir oubliée le développeur. Des surprises pourraient toutefois se faire remarquer sur le serveur de tests, mais il faudra faire preuve d'encore un peu de patience pour les découvrir.
En attendant la sortie du PTR de la P6 de WoW SoD
, n'hésitez pas à consulter notre article détaillant les ressources à fournir pour l'effort de guerre
.
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