WoW SoD : La sortie du PTR de la P6 a été repoussée



le 08 novembre 2024 à 15h03 Publié par Amandine Paccou le 08 novembre 2024 à 15h03

Blizzard a décalé la sortie du PTR de la P6 de WoW SoD, un changement de dernière minute qui ne convient pas aux joueurs.