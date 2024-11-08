WoW SoD : La sortie du PTR de la P6 a été repoussée

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 08 novembre 2024 à 15h03
Blizzard a décalé la sortie du PTR de la P6 de WoW SoD, un changement de dernière minute qui ne convient pas aux joueurs.
WoW SoD : La sortie du PTR de la P6 a été repoussée
Alors que les joueurs de WoW SoD farment le Repaire de l'Aile-Noire sans grande difficulté depuis septembre 2024, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l'ouverture des raids d'Ahn'Qiraj. Depuis plusieurs phases, les serveurs de tests sont accessibles avant chaque sortie, ce qui permet aux plus assidus d'entre vous de constater par eux-mêmes les équilibrages et les nouveautés à venir. Or, la sortie du PTR de la P6 a été décalée. 

Le PTR de la P6 ouvrira le 12 novembre 

La date de sortie de la phase 6 de WoW SoD, synonyme de l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj et du Bosquet du Cauchemar a été fixée au 6 décembre 2024 pour les raids, mais l'effort de guerre commencera à partir du 21 novembre. En annonçant ces informations, Blizzard avait également indiqué les grandes nouveautés de la P6, en décrivant notamment le système de difficulté qui sera implanté dans les raids d'Ahn'Qiraj, ainsi que la date de lancement du PTR.

Le développeur est revenu sur sa décision le 8 novembre, en précisant que le serveur de tests n'ouvrira que le 12 novembre. Il faudra donc patienter encore quelques jours pour connaître davantage de détails relatifs à la prochaine phase, une information commentée amèrement par les joueurs sur le forum officiel. Certains ont en effet déploré le fait que cette date soit identique à celle de l'ouverture de la quête du « Sceptre des Sables changeants », permettant de sonner le gong et de recevoir la monture du Char d'assaut qiraji noir.

progéniture-de-nozdormu
Pour rappel, cette série de 32 quêtes est sans doute la plus éprouvante du jeu, puisqu'elle requiert d'améliorer sa réputation avec la Progéniture de Nozdormu, un farm long et chronophage. De plus, certains ont rappelé que la Saison de la Découverte devait comporter de nouvelles instances, une promesse que semble avoir oubliée le développeur. Des surprises pourraient toutefois se faire remarquer sur le serveur de tests, mais il faudra faire preuve d'encore un peu de patience pour les découvrir.

En attendant la sortie du PTR de la P6 de WoW SoD, n'hésitez pas à consulter notre article détaillant les ressources à fournir pour l'effort de guerre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé

Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose
WoW Classic 12 septembre 2026

WoW Forever va sortir en novembre 2026 : Classic+ s'annonce grandiose

La BlizzCon 2026 a réservé la plus belle des surprises pour les amateurs de WoW Classic : WoW Forever (Classic+) sera disponible en novembre 2026.
WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.

commentaire (0)