WoW SoD : Quelles sont les ressources à fournir pendant l'effort de guerre d'Ahn'Qiraj ?

Retrouvez la liste des fournitures à rapporter pendant l'effort de guerre d'Ahn'Qiraj sur WoW SoD pour la Horde et l'Alliance dans cet article.
Blizzard a annoncé l'arrivée de la P6
de WoW
SoD, et les joueurs peuvent d'ores et déjà rassembler diverses ressources pour contribuer à l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj. Afin de vous aider à bien vous préparer, nous vous avons listé les matériaux à fournir pendant l'effort de guerre
.
Quels sont les matériaux à remettre pendant l'effort de guerre d'Ahn'Qiraj ?
L'effort de guerre d'Ahn'Qiraj
invite les joueurs à livrer un effort global sur leur serveur. Concrètement, vous collectivement rapporter un certain nombre de ressources en capitale, auprès des PNJ propres à cet événement de grande envergure. Lorsque la mission sera accomplie, les forces de l'Alliance et de la Horde transporteront ensemble les fournitures dans la zone de Silithus, avant que la guerre ne commence.
Sur SoD
, l'effort de guerre débutera le 21 novembre et prendra fin le 29
, vous aurez alors un peu plus d'une semaine pour réunir les matériaux listés ci-dessous. Notez que les montants indiqués correspondent à ceux employés sur WoW Classic, et qu'il se pourrait donc qu'ils soient revus sur la Saison de la Découverte
. Les nombres inscrits entre parenthèses vous informent du nombre de Chevalière de mérite que vous obtiendrez en offrant une cargaison, ainsi que le niveau de compétence requis dans le métier associé. Enfin, la première remise de chaque bien vous rapportera 10 Chevalières de mérite.Alliance & Horde
Alliance
- 90 000 Barres de cuivre (1 chevalière / minage 25)
- 26 000 Lotus pourpre (7 chevalières / herboristerie 210)
- 80 000 Cuirs épais (7 chevalières / dépeçage 200)
- 17 000 Jaune-queue tacheté (7 chevalières / cuisine 225)
- 400 000 Bandages en étoffe runique (10 chevalières / secourisme 260)
Horde
- 180 000 Cuirs légers (1 chevalière / dépeçage 1)
- 800 000 Bandages en lin (1 chevalière / secourisme 1)
- 110 000 Cuirs moyens (3 chevalières / dépeçage 100)
- 33 000 Etouffantes (3 chevalières / herboristerie 85)
- 14 000 Thons arc-en-ciel (3 chevalières / cuisine 50)
- 28 000 Barres de fer (5 chevalières / minage 125)
- 20 000 Rôtis de raptor (5 chevalières / cuisine 175)
- 600 000 Bandages en soie (5 chevalières / secourisme 150)
- 24 000 Barres de thorium (10 chevalières / minage 250)
- 20 000 Larmes d'Arthas (10 chevalières / herboristerie 220)
- 96 000 Pacifiques (1 chevalière / herboristerie 1)
- 10 000 Steaks de loup (1 chevalière/ cuisine 125)
- 22 000 Barres d'étain (3 chevalières / minage 65)
- 250 000 Bandages en laine (3 chevalières / secourisme 80)
- 19 000 Fleurs de feu (5 chevalières / herboristerie 205)
- 60 000 Cuirs lourds (5 chevalières / dépeçage 150)
- 18 000 Barres de mithril (7 chevalières / minage 175)
- 250 000 Bandages en tisse-mage (7 chevalières / secourisme 210)
- 60 000 Cuirs robustes (10 chevalières / dépeçage 250)
- 10 000 Pains de saumon (10 chevalières / cuisine 275)
D'ailleurs, en livrant des fournitures pendant l'effort de guerre d'Ahn'Qiraj
, vous recevrez des Chevalières de mérite
, à utiliser pour améliorer votre réputation auprès de la capitale de votre choix. Il s'agit donc d'une occasion à ne pas manquer si vous êtes un Humain souhaitant monter le tigre darnassien, ou un Orc désireux d'arpenter Orgrimmar sur le dos d'un raptor.
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