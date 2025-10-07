WoW SoD : Vers une phase 9 ? Une rumeur de reprise du développement circule

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 octobre 2025 à 12h49
L'espoir renaît parmi les joueurs de WoW SoD en octobre 2025. La mise à jour 1.15.8 de la Saison a été repérée, mais que signifie réellement ce patch ?
WoW SoD : Vers une phase 9 ? Une rumeur de reprise du développement circule
Lorsque Blizzard avait annoncé la fin du développement de WoW SoD au printemps 2025, de nombreux joueurs avaient fait part de leur déception sur les réseaux. Le raid inédit de la phase 8, l'Enclave écarlate, avait tenu ses promesses, et beaucoup s'attendaient à ce que l'aventure continue suivant cette dynamique. Blizzard avait alors indiqué se concentrer sur un mystérieux projet (Classic+ ?), en invitant la communauté à patienter sur WoW Classic MoP. En octobre 2025, un fichier partagé par Wowhead laisse penser qu'une suite de la Saison de la Découverte pourrait advenir.

Une mise à jour de WoW SoD a été repérée

Les joueurs de WoW SoD attendent un signe depuis la fin du développement de la Saison, et il pourrait peut-être s'agir des données transmises par Wowhead le 7 octobre 2025. En effet, Blizzard a vraisemblablement mis à jour le build interne « Vendor », passant la Saison de la Découverte de la phase 8, patch 1.15.7, au patch 1.15.8. Une mise à jour de SoD serait donc en cours, mais la raison de son origine est inconnue pour l'instant, laissant le champ libre à toutes les spéculations.

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Une phase 9 serait-elle en préparation ? Une migration vers des serveurs Era serait-elle au programme ? Au contraire, est-ce que cela signifie que Blizzard aurait commencé à travailler sur le projet Classic+ ?

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New Season of Discovery Patch found.
byu/MidnightFireHuntress inclassicwow

Néanmoins, ce que l'on remarque surtout en lisant les commentaires est le fait que SoD est regretté, mais aussi que les joueurs ne manquent pas d'idées en imaginant ce que pourrait être WoW Classic+. Reste maintenant à espérer que cette rumeur soit fondée, mais pour le savoir, il faudra attendre une prise de parole de Blizzard.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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valeria (invité) Le 07/10/2025 à 14:14

alors, peut-être !