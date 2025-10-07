WoW SoD : Vers une phase 9 ? Une rumeur de reprise du développement circule



le 07 octobre 2025 à 12h49 Publié par Amandine Paccou le 07 octobre 2025 à 12h49

L'espoir renaît parmi les joueurs de WoW SoD en octobre 2025. La mise à jour 1.15.8 de la Saison a été repérée, mais que signifie réellement ce patch ?