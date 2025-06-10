WoW MoP : Les compétences raciales des Pandarens, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 juin 2025 à 13h40
Découvrez les compétences raciales propres aux Pandarens sur WoW MoP par ici.
WoW MoP : Les compétences raciales des Pandarens, les détails
WoW Classic Mists of Pandaria amènera la première race jouable à la fois par les membres de l'Alliance et ceux de la Horde, les fameux Pandarens. Comme les autres, ils disposeront de leurs propres compétences raciales, et nous vous proposons de les découvrir dans cet article.

Quels sont les raciaux des Pandarens sur WoW MoP ?

Sur WoW MoP, les Pandarens, les habitants du continent de la Pandarie, seront les maîtres des fourneaux puisqu'ils seront les seuls à présenter des qualités rares en matière de cuisine, de la même manière que les Gobelins avec l'alchimie ou les Gnomes avec l'ingénierie. En effet, ils disposeront des raciaux suivants : 
  • Épicurien → Votre amour de la bonne chère vous fait bénéficier de bonus aux caractéristiques doublés lorsque vous êtes « bien nourri ».
  • Gourmand → Votre compétence en cuisine est augmentée de 15.
Cela peut présenter un avantage appréciable, en particulier parce que le métier de cuisinier revêtira une plus grande importance sur MoP que sur les extensions précédentes. Pour rappel, vous pourrez choisir une spécialisation adaptée à votre classe qui vous octroiera des bonus de statistiques supplémentaires en vous rassasiant.

pandaren-race
En plus de cela, les Pandarens bénéficieront de 3 autres compétences raciales :
  • Rebondi → Les dégâts que vous subissez en cas de chute sont réduits de moitié.
  • Paix intérieure → Votre bonus à l'expérience lorsque vous êtes reposé est multiplié par deux.
  • Paume vibratoire → Frappe la cible à la vitesse de l'éclair afin de la stupéfier pendant 4 secondes, et interrompt votre attaque.
Les Pandarens seront disponibles dès la mise à jour de prélancement de WoW Classic MoP, qui sera déployée la première semaine de juillet. Si vous préférez incarner une classe déjà existante sur Cataclysm, par exemple pour pouvoir vous servir de votre sésame gratuit de niveau 85, n'hésitez pas à consulter la liste des raciaux de la Horde et la liste des raciaux de l'Alliance.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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