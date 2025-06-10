WoW MoP : Les compétences raciales des Pandarens, les détails

Découvrez les compétences raciales propres aux Pandarens sur WoW MoP par ici.
WoW Classic
Mists of Pandaria amènera la première race jouable à la fois par les membres de l'Alliance et ceux de la Horde, les fameux Pandarens
. Comme les autres, ils disposeront de leurs propres compétences raciales
, et nous vous proposons de les découvrir dans cet article.
Quels sont les raciaux des Pandarens sur WoW MoP ?
Sur WoW MoP,
les Pandarens
, les habitants du continent de la Pandarie, seront les maîtres des fourneaux puisqu'ils seront les seuls à présenter des qualités rares en matière de cuisine, de la même manière que les Gobelins avec l'alchimie ou les Gnomes avec l'ingénierie. En effet, ils disposeront des raciaux suivants :
- Épicurien → Votre amour de la bonne chère vous fait bénéficier de bonus aux caractéristiques doublés lorsque vous êtes « bien nourri ».
- Gourmand → Votre compétence en cuisine est augmentée de 15.
Cela peut présenter un avantage appréciable, en particulier parce que le métier de cuisinier revêtira une plus grande importance sur MoP
que sur les extensions précédentes. Pour rappel, vous pourrez choisir une spécialisation adaptée à votre classe qui vous octroiera des bonus de statistiques supplémentaires en vous rassasiant.
En plus de cela, les Pandarens
bénéficieront de 3 autres compétences raciales
:
- Rebondi → Les dégâts que vous subissez en cas de chute sont réduits de moitié.
- Paix intérieure → Votre bonus à l'expérience lorsque vous êtes reposé est multiplié par deux.
- Paume vibratoire → Frappe la cible à la vitesse de l'éclair afin de la stupéfier pendant 4 secondes, et interrompt votre attaque.
Les Pandarens seront disponibles dès la mise à jour de prélancement de WoW Classic MoP
, qui sera déployée la première semaine de juillet. Si vous préférez incarner une classe déjà existante sur Cataclysm, par exemple pour pouvoir vous servir de votre sésame gratuit de niveau 85
, n'hésitez pas à consulter la liste des raciaux de la Horde
et la liste des raciaux de l'Alliance
.
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