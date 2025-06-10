WoW MoP : Comment bien se préparer à la sortie de la Pandarie ?

Retrouvez quelques conseils pour préparer correctement votre personnage principal au lancement de WoW Classic MoP.
WoW Classic
MoP sortira le 22 juillet en France, et pour que le début de votre expérience en Pandarie se passe pour le mieux, nous vous listons ici quelques actions à effectuer avant le lancement de l'extension.
7 conseils pour préparer la sortie de WoW MoP
1- Monter vos métiers jusque 525
En prévision de la sortie de WoW MoP
, nous vous recommandons d'améliorer tous vos métiers jusque 525, en prenant soin de vérifier au préalable si ces professions sont celles qui seront les plus optimales pour votre classe. Les métiers secondaires ne doivent pas être négligés. La cuisine par exemple offrira un bonus « bien nourri » de meilleure qualité aux cuistots aguerris, et la pêche vous octroiera les Rênes de trotteur aquatique azur
, une monture capable de marcher sur l'eau une fois exalté avec la faction des Hameçonneurs.
2- Faire le plein de monnaies, ou en dépenser
Lorsque la mise à jour de prélancement sera effective
, les Points de vaillance
en votre possession seront automatiquement convertis en Points de justice
. Pour cette raison, nous vous conseillons de les dépenser soit en obtenant de l'équipement lié quand ramassé, soit en les transformant en Points de conquête
pour récupérer des pièces PvP. D'un autre côté, il est recommandé d'atteindre le montant maximal de Points de justice (4 000) et d'honneur (4 000) avant le prépatch.
3- Acheter des enchantements de tête
La mise à jour du prépatch de MoP
marquera la fin des enchantements de tête que vous achetez auprès de certaines factions, comme l'Arcanum d'Hyjal
. Ces améliorations disparaîtront effectivement à ce moment, et elles pourraient vous apporter une aide supplémentaire pendant votre montée en niveau.
4- Investir dans des ressources utiles aux métiers
Si vous n'êtes pas très riche, ou au contraire, si vous l'êtes et que vous souhaitez continuer à faire fortune, vous pourriez acquérir des composants nécessaires à l'amélioration des métiers, par exemple des minerais, des plantes ou des étoffes. La demande risque de croître fortement dès la mise à jour de prélancement, d'autant que de nombreux joueurs disposeront d'un sésame gratuit de niveau 85
.
5- Récupérer des mascottes
Mists of Pandaria
introduira le système des mascottes de combat, si bien que vous avez tout intérêt à récolter maintenant (si ce n'est déjà fait) des mascottes rares. Vous serez ainsi prêt dès la sortie du prépatch, et vous pourriez aussi faire des bénéfices en vendant ceux qui sont liés qui équipés.
6- Collectionner des baguettes
Sur MoP
, les baguettes seront considérées comme des armes principales, tout comme les masses, les épées ou les dagues. N'hésitez donc pas à acquérir en prévision de cela quelques baguettes visuellement attractives pour vos futures transmogrifications, ou bien pour faire de belles affaires à l'hôtel des ventes.
7- Monter niveau 85 vos personnages secondaires après le prépatch
Même si le buff d'expérience Excursions exaltées
est actuellement disponible sur Cataclysm, le montant d'expérience requis par niveau entre 80 et 85 va être fortement diminué avec le prélancement de MoP
. Par conséquent, cette période pourrait incarner le moment idéal pour monter un énième personnage jusqu'au niveau 85.WoW Classic MoP
arrivera cet été, le 22 juillet en France, et la mise à jour de prélancement commencera au cours de la semaine du 2 juillet 2025.
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