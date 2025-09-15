WoW MoP : Les serveurs seraient condamnés à devenir mono-faction selon Blizzard

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 septembre 2025 à 11h46
Tom Ellis a expliqué les raisons des déséquilibres abyssaux entre la Horde et l'Alliance sur les serveurs de WoW Classic en septembre 2025.
WoW MoP : Les serveurs seraient condamnés à devenir mono-faction selon Blizzard
En septembre 2025, Blizzard annonçait envisager la création de méga serveurs sur WoW Classic MoP par l'intermédiaire de Tom Ellis. Le producteur senior du jeu a ensuite expliqué les raisons des déséquilibres marqués entre l'Alliance et la Horde sur l'ensemble de serveurs. Pour lui, sans intervention de la part du développeur, il est certain que chaque serveur finit systématiquement pas tomber entre les mains d'une faction ou de l'autre.

Pourquoi les serveurs de WoW Classic sont mono-faction ?

Pour Tom Ellis, cela ne fait aucun doute : les royaumes de WoW dérivent toujours vers des serveurs mono-faction, et cela ne signifie pas que les joueurs veulent éviter à tout prix le PvP « sauvage ». La raison de ce phénomène s'explique aisément selon lui. En effet, cela commence « dès la naissance d'un royaume », comme l'a prouvé Vanilla Classic en 2019. La plupart des serveurs présentaient alors une répartition 45-55, et le problème est qu'aucun joueur n'apprécie « être l'outsider ».


Ainsi, certaines guildes, lassées de se sentir en minorité, ont commencé à migrer vers des royaumes sur lesquels leur faction était un peu plus nombreuse, de façon à s'assurer le contrôle de certains lieux cruciaux du PvE, notamment l'entrée des raids. Ce comportement accentuait en toute logique, à la fois sur le serveur de départ que sur celui d'arrivée. Au fil du temps, « ce phénomène s'est accéléré », si bien qu'à la fin de TBC, une extension marquant le début des quêtes journalières, tous les serveurs PvP étaient devenus mono-faction.

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Le mode Guerre, une solution qui a échoué

La tendance des serveurs PvP à être totalement dominés par l'Alliance ou la Horde n'est pas propre à WoW Classic. Ce phénomène s'était manifesté sur le WoW « principal », ce qui avait conduit Blizzard à instaurer le mode Guerre (War Mode) sur Battle for Azeroth. Un résultat similaire avait été observé : les joueurs de la Horde avaient tendance à plus l'activer, et pour contre cela, les membres de l'Alliance étaient répartis entre toutes les instances. « Résultat : oups, 40 Alliances dans la zone contre 200 Hordes. C'était un massacre. Les Alliances ont arrêté d'activer le mode Guerre. »

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Forcer un équilibre, le succès de SoD

Afin d'éviter qu'un tel scénario ne se reproduise sur la Saison de la Découverte, Blizzard avait tout simplement imposé un équilibre entre les factions : il n'était pas possible de créer un personnage de la Horde si le serveur en comportait déjà trop, et réciproquement. De cette façon, chacun des camps comptait un nombre similaire de joueurs. Cette méthode a été réemployée pour les serveurs anniversaire, et même si cela peut contrarier certains parmi vous, il n'en demeure que « les résultats sont excellents ». Cependant, il n'était pas possible d'agir ainsi sur Cataclysm, car « le mal était déjà fait ».

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Les méga serveurs de MoP pourraient-ils rétablir l'équilibre ?

Si l'on prend l'exemple de Gehennas et de Firemaw, comprenant chacun un nombre équivalent de joueurs, il se pourrait que réunir de tels serveurs provoque un rééquilibrage formidable. Pourtant, ce n'est pas l'intention de Blizzard. Tom Ellis avait présenté son plan, et le projet est de proposer un méga serveur PvE en Europe. Le développeur pourrait toutefois revoir cela, si les joueurs demandaient massivement cela, bien que nous ne puissions avoir aucune certitude à ce sujet. Les rêves d'un retour du PvP sauvage sur WoW Classic MoP semblent donc s'envoler pour l'instant, affaire à suivre.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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