WoW MoP : Blizzard envisage la création de méga serveurs

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Everyone so far seems on board so I think I can just reveal my plan so far and you can take this opportunity to yell at me.— Tom Ellis (@FwoiblesWoW) September 11, 2025
For the US -
All PvP realms become PvE and closed to new characters.
Sorry, your 100% Horde/Alliance realm isn't a PvP realm, lets stop pretending.
I'll…
Hypothétiquement, après notre succès à faire tourner l'ensemble de la Saison de la Découverte et de l'Anniversaire sur un seul royaume, que penseriez-vous de l'idée que tout MoP Classic vive sur un seul énorme royaume ? Hypothétiquement. »
Pour les US :Ainsi, la majorité des joueurs pourrait bénéficier de transferts gratuits vers le nouveau méga serveur PvE en Europe, mais les royaumes français, allemands et russes pourront conserver un seul et même serveur. En France, il s'agira certainement d'Auberdine.
Pour l'UE :
- Tous les royaumes JcJ deviennent JcE et sont fermés à la création de nouveaux personnages. (Désolé, votre royaume 100% Horde/Alliance n'est pas vraiment un royaume JcJ, arrêtons de faire semblant.)
- J'ouvrirai des transferts de personnages gratuits depuis tous les royaumes vers un seul royaume de destination, on y ajoutera une tonne de matériel supplémentaire, et on laissera le chaos s'installer.
- En parallèle, Grobbulus-US est un royaume équilibré et contrôlé en termes de factions. J'ouvrirai des transferts gratuits depuis les anciens royaumes JcJ vers Grobbulus : si vous voulez vraiment faire du JcJ, ce sera votre option. Attention, il y a réellement deux factions sur ce royaume JcJ, prenez garde. Ce lien pourra être activé/désactivé par faction en fonction de l'équilibre que nous observerons sur Grob.
KR/TW :
- Tous les royaumes deviennent JcE (il n'existe pas un seul royaume JcJ en Europe qui ne soit pas 100 % contrôlé par une seule faction).
- Nous ouvrirons des transferts vers un méga-royaume JcE unique.
- L'UE a encore quelques royaumes FR, DE et RU en bonne santé : nous les fusionnerons chacun en un seul royaume. Nous pourrions aussi les fusionner en un seul royaume commun comme pour SoD/Anniversaire, mais nous allons probablement attendre les retours de la communauté sur ce point.
Je regarde aussi la possibilité d'avancer la date que nous utilisons pour la consolidation des noms, afin que le plus grand nombre de noms soit disponible sur le royaume de destination.
- Pas oubliés, mais déjà condensés.
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