WoW MoP : Blizzard envisage la création de méga serveurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 septembre 2025 à 11h23
Les joueurs de WoW Classic espèrent depuis longtemps l'ouverture de méga serveurs, et leur souhait pourrait bientôt être exaucé. Le développeur a pris la parole à ce sujet en septembre 2025.
WoW MoP : Blizzard envisage la création de méga serveurs
Si vous prévoyiez de changer de serveur sur WoW Classic Mists of Pandaria, ne vous précipitez pas. En effet, des migrations gratuites devraient être proposées d'ici peu, étant donné que Blizzard a indiqué que l'ouverture de méga serveurs était envisagée en septembre 2025.

Blizzard considère sérieusement l'ouverture de méga serveurs pour MoP 

Au début du mois de septembre 2025, nous nous étions demandés, tout comme les joueurs, s'il ne valait pas mieux fusionner tous les serveurs de WoW Classic MoP en un seul, de la même manière que sur la Saison de la Découverte. Il apparaît que les multiples requêtes de la communauté aient été entendues par Blizzard, puisque Tom Ellis, le producteur senior de WoW, a révélé sur le réseau X avoir étudié cette possibilité. Des méga serveurs pourraient bientôt voir le jour sur MoP Classic.


Hypothétiquement, après notre succès à faire tourner l'ensemble de la Saison de la Découverte et de l'Anniversaire sur un seul royaume, que penseriez-vous de l'idée que tout MoP Classic vive sur un seul énorme royaume ? Hypothétiquement. »

Des transferts gratuits sur des méga serveurs PvE

Tom Ellis a ensuite partagé un premier aperçu de ce potentiel plan.
Pour les US :
  • Tous les royaumes JcJ deviennent JcE et sont fermés à la création de nouveaux personnages. (Désolé, votre royaume 100% Horde/Alliance n'est pas vraiment un royaume JcJ, arrêtons de faire semblant.)
  • J'ouvrirai des transferts de personnages gratuits depuis tous les royaumes vers un seul royaume de destination, on y ajoutera une tonne de matériel supplémentaire, et on laissera le chaos s'installer.
  • En parallèle, Grobbulus-US est un royaume équilibré et contrôlé en termes de factions. J'ouvrirai des transferts gratuits depuis les anciens royaumes JcJ vers Grobbulus : si vous voulez vraiment faire du JcJ, ce sera votre option. Attention, il y a réellement deux factions sur ce royaume JcJ, prenez garde. Ce lien pourra être activé/désactivé par faction en fonction de l'équilibre que nous observerons sur Grob.
Pour l'UE :
  • Tous les royaumes deviennent JcE (il n'existe pas un seul royaume JcJ en Europe qui ne soit pas 100 % contrôlé par une seule faction).
  • Nous ouvrirons des transferts vers un méga-royaume JcE unique.
  • L'UE a encore quelques royaumes FR, DE et RU en bonne santé : nous les fusionnerons chacun en un seul royaume. Nous pourrions aussi les fusionner en un seul royaume commun comme pour SoD/Anniversaire, mais nous allons probablement attendre les retours de la communauté sur ce point.
KR/TW :
  • Pas oubliés, mais déjà condensés.
Je regarde aussi la possibilité d'avancer la date que nous utilisons pour la consolidation des noms, afin que le plus grand nombre de noms soit disponible sur le royaume de destination.
Ainsi, la majorité des joueurs pourrait bénéficier de transferts gratuits vers le nouveau méga serveur PvE en Europe, mais les royaumes français, allemands et russes pourront conserver un seul et même serveur. En France, il s'agira certainement d'Auberdine.

capitale-alliance-vide
Ce qui pourrait contrarier la communauté est le fait que ces méga serveurs seront PvE, c'est-à-dire que vous ne pourrez aucunement y retrouver une forme de PvP « sauvage ». Même si actuellement les plus gros royaumes sont dominés par une seule faction, il n'en demeure que certains regrettent cet aspect. Le projet présenté par Tom Ellis n'est toutefois pas encore définitif, alors restez à l'affût pour en apprendre plus sur d'éventuelles modifications, voire la communication d'une potentielle date d'ouverture des méga serveurs de WoW Classic MoP.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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