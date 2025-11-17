WoW MoP : Le Trône du tonnerre se fait trop attendre, les joueurs désertent les serveurs

Beaucoup de joueurs de WoW se sont lancés sur MoP Classic dans l'optique de revivre le Trône du tonnerre, mais la sortie trop tardive de l'un des meilleurs raids de l'histoire du MMORPG contribuerait à vider les serveurs.
WoW Classic
MoP est sorti en juillet 2025, et les trois raids de la phase 1 ont ouvert leurs portes en août puis au début du mois de septembre pour la terrasse Printanière. Depuis, les joueurs ont pu compléter la seconde étape de la légendaire et terminer la campagne de Krasarang, et la plupart des guildes ont sans surprise achevé la progression en mode héroïque des raids. C'est sans doute en raison de cela que les serveurs seraient en train de se vider dangereusement en novembre.
WoW Classic MoP serait en train de se vider, mais la P3 n'est pas loin
Si vous vous êtes connecté sur WoW MoP
ces derniers temps, vous avez certainement constaté qu'il était de plus en plus difficile de trouver des groupes, puisque les serveurs seraient moins peuplés qu'au début de l'automne. Même si l'offre de Gdkp étouffe les pugs classiques
, il n'en demeure que tout le monde semble souffrir d'une chute de la population.
Sur Reddit, une publication affirme que le nombre de raiders actifs a diminué de 40 % au cours des dernières semaines,
ce qui ne serait pas très étonnant.
MoP - 40% drop in raiding numbers over the past few weeks.
byu/Blue5647 inclassicwow
En effet, la communauté a indiqué en commentaire que les 3 raids de la P1 ne sont pas les plus amusants de l'extension, et que cette dernière commence vraiment à devenir intéressante une fois que le Trône du tonnerre est déployé. Le fait de vouloir respecter le calendrier d'origine des phases ne serait pas non plus une bonne idée ; les joueurs connaissent les combats, et terminent donc leur progression plus rapidement qu'en 2012. Blizzard aurait ainsi du raccourcir les phases sur MoP Classic
, d'autant que le risque que certains joueurs ne reviennent jamais serait important.
Le lancement de la beta de Midnight aurait contribué à cette baisse drastique, et même sans cela, la communauté du MMORPG est divisée ; certains se tournent vers les serveurs anniversaire pour se préparer à TBC, les Chinois vont bénéficier de Titan Reforged, d'autres passent le temps sur Legion Remix. Cette abondance d'offres combinée à un déploiement trop tardif de la P3 aurait donc des conséquences fâcheuses sur la population de MoP Classic, mais l'espoir est cependant permis.
Excursions exaltées, le buff d'expérience précédant chaque nouvelle phase de WoW Classic
, est actif à partir du 19 novembre et ce jusqu'au 10 décembre. Le 11 décembre pourrait ainsi marquer le lancement du Trône du tonnerre, un raid que beaucoup ont parcouru sur le PTR, en témoignent les nombreux rapports de logs partagés sur WarcraftLogs
récemment.
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