WoW MoP : Le Trône du tonnerre se fait trop attendre, les joueurs désertent les serveurs



le 17 novembre 2025 à 12h15 Publié par Amandine Paccou le 17 novembre 2025 à 12h15

Beaucoup de joueurs de WoW se sont lancés sur MoP Classic dans l'optique de revivre le Trône du tonnerre, mais la sortie trop tardive de l'un des meilleurs raids de l'histoire du MMORPG contribuerait à vider les serveurs.