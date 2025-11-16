WoW a 21 ans et célèbre cet anniversaire, les détails de l'événement

Découvrez ce que vous réserve l'événement des 21 ans de WoW dans cet article, sur les serveurs The War Within et MoP Classic.
En novembre 2025, WoW
fête son 21ème anniversaire
à travers un événement
spécial se déroulant du 16 novembre au 7 décembre, une nouvelle fois dans les grottes du Temps de Tanaris. Diverses activités vous sont alors proposées, et cela vous permet de remporter des monnaies échangeables contre une multitude de butins.
Les festivités du 21ème anniversaire de WoW ont commencé
Si vous évoluez sur les serveurs de WoW The War Within
, vous avez tout intérêt à vous rendre dans les grottes du Temps
en traversant un portail à partir d'Orgrimmar ou Hurlevent à compter du 16 novembre 2025, après avoir récupéré la quête associée à l'événement auprès d'un noceur saisonnier. Là-bas, vous pourrez participer à des activités octroyant des cosmétiques, en particulier le nouvel ensemble de transmogrification de garde loyale.
Pour ce faire, récoltez des jetons de célébrations de bronze
, en complétant notamment des quêtes (liées à votre bataillon). Certains des objets à obtenir de cette façon sont empruntés à des événements des années précédentes, ce qui permettra à ceux qui n'avaient pas eu la chance d'y prendre part de rattraper leur retard.
Plusieurs monnaies sont actives pendant l'événement des 21 ans de WoW
, et Blizzard a partagé les détails à ce sujet :
- Jetons des célébrations de bronze : lors de l'événement d'anniversaire, prenez part à des quêtes et à des activités afin d'obtenir des jetons des célébrations de bronze permettant d'acquérir des objets, dont certains provenant d'anniversaires précédents → à dépenser auprès de Traeya et l'Historienne Ma'di
- Insignes distordus dans le temps : obtenus au cours des événements des Marcheurs du temps. → à dépenser auprès de Thanthaldis Luireneige et Jorek Flandefer
- Marques d'honneur : échangeables contre des armes et des armures historiques auprès des commerces JcJ. → à dépenser auprès de Jorek Flandefer
- Mana ancestral : puissance magique concentrée provenant des lignes telluriques anciennes qui courent sous Suramar.
- Charmes pour mascotte polis : échangeables auprès de maîtres ou maîtresses des mascottes de combat.
L'anniversaire de WoW, l'occasion de créer un personnage supplémentaire
Durant les 21 ans de WoW
, tous les joueurs bénéficient d'un bonus automatique de 10 % à l'expérience et à la réputation
, et en complétant chaque jour la quête d'Yllanna « Célébrez les bons moments ! »
, vous en obtiendrez 10 % de plus.
Ce bonus est cumulable avec d'autres, si bien que vous pouvez obtenir jusqu'à + 75 % d'expérience
pendant les festivités :
- +20 % à l'EXP et à la réputation grâce à l'événement d'anniversaire ;
- +25 % à l'EXP grâce au haut fait Cinq mentors de bataillon : The War Within ;
- +10 % à l'EXP et à l'or grâce au mode Guerre ;
- +10 % grâce à la potion Breuvage des dix terres. Valable pour les personnages de niveau 49 ou moins.
La sortie de Midnight approchant, cette occasion ne doit pas être manquée si vous prévoyez de changer de main
.
WoW Classic MoP n'est pas laissé pour compte
À partir du 19 novembre, les joueurs de WoW MoP pourront également fêter les 21 ans de WoW
à travers les Excursions exaltées, offrant un bonus d'expérience de 50 %, et ce jusqu'au niveau 90.
Ce buff peut être activé ou désactivé par l'intermédiaire de n'importe quel aubergiste en capitale. Néanmoins, il s'agit d'une amélioration temporaire qui revient à chaque fin de phase, ce qui confirme l'arrivée imminente de la P3 et du Trône du tonnerre.
Le 21ème anniversaire de WoW
prendra fin le 7 décembre 2025 sur les serveurs de The War Within, et le 10 décembre sur MoP Classic.
commentaire (1)
Pour up un alt en ce moment, il y a bien mieux que le 21ème anniversaire, il y a Legion Remix : up de 0 a 80 en 4 heure... !