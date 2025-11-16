WoW a 21 ans et célèbre cet anniversaire, les détails de l'événement



le 16 novembre 2025 à 13h06 Publié par Amandine Paccou le 16 novembre 2025 à 13h06

Découvrez ce que vous réserve l'événement des 21 ans de WoW dans cet article, sur les serveurs The War Within et MoP Classic.