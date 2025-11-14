WoW MoP : Équilibrage des classes de la beta du Trône du tonnerre, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 novembre 2025 à 11h12
Retrouvez les détails de l'équilibrage des classes de la bêta du Trône du tonnerre sur WoW Classic MoP dans cet article.
WoW MoP : Équilibrage des classes de la beta du Trône du tonnerre, les détails de la mise à jour
La seconde phase de tests du Trône du tonnerre a commencé sur la beta de WoW Classic MoP le 14 novembre 2025, et Blizzard a partagé les détails des ajustements apportés à certaines classes en même temps. Mauvaise nouvelle pour les démonistes affliction, qui subissent un nerf, tout comme les prêtres ombre et les mages. D'un autre côté, des changements intéressants sont apportés au prêtre sacré, mais ces classes ne sont pas les seules concernées. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'équilibrage de la bêta de la P3 ci-dessous.

Équilibrage des classes de la bêta de la phase 3 de WoW MoP

Lorsque nous avons entrepris de créer un terrain de jeu plus équilibré pour toutes les spécialisations en 5.5.0, nous avions précisé que bon nombre de ces changements étaient des mesures temporaires destinées à renforcer certaines spécialisations jusqu'à ce qu'elles s'améliorent naturellement ou que les futurs affrontements leur soient favorables. La plupart des changements ci-dessous annulent donc les améliorations données aux classes en 5.5.0 et 5.5.1.

L'un de nos objectifs principaux pour la progression dans le palier de raid du Trône du Tonnerre est de veiller à ne pas trivialiser le contenu avec des buffs antérieurs. À l'avenir, le Trône du Tonnerre proposera de nombreux objets transformateurs qui définissent des builds, donc nous garderons un œil sur l'ensemble et effectuerons d'autres ajustements si nécessaire.

Les notes ci-dessous décrivent dans quelle mesure les bonus accordés lors d'un précédent patch ont été réduits ou augmentés. Une note avec un 0 ou 0 % indique qu'elle est revenue à sa valeur de la 5.4.8.

Chevalier de la mort

Général
Sang
  • Gagne désormais Residual Blood après avoir utilisé Frappe de mort lors de l'affrontement contre Ra-den.
  • Le Residual Blood dure 3 secondes et compte comme un effet d'atténuation active pour le mécanisme Frappe fatale.
Impie
  • Invocation d'une gargouille n'interrompt plus ses incantations et enchaîne désormais celles-ci sans pause. (correctif)
  • La gargouille peut désormais lancer jusqu'à 26 Frappes de gargouille avant d'être renvoyée. (correctif)
  • Sous les règles originales de MoP, les joueurs obtenaient entre 25 et 26 Frappes de gargouille. Un bug faisait qu'un certain niveau de hâte réduisait réellement ce nombre.
  • Pour corriger cela, nous avons retiré la limitation d'incantation présente dans MoP, mais ajouté un plafond fixe pour conserver la limite supérieure.

Druide

Équilibre
  • Augmentation de dégâts en Forme de sélénien de la 5.5.0 réduite à 10 %. (au lieu de 25 %)
  • Augmentation de dégâts de Force de la nature réduite à 3,64 %. (au lieu de 9,1 %)
Farouche
Gardien
  • Augmentation de dégâts en Forme d'ours réduite à 8 %. (au lieu de 15 %)
Restauration
  • Régénération de mana en combat via l'Esprit (compétence Méditation) augmentée à 55 %. (au lieu de 50 %)

Chasseur

Survie
  • Réduction de dégâts de Tir explosif de la 5.5.0 abaissée à 0 %. (au lieu de 5 %)

Mage

Arcanes
Feu
Givre
  • Augmentation de dégâts de Éclair de givre réduite à 5 %. (au lieu de 15 %)
  • Augmentation de dégâts de Eclair de givrefeu gelée réduite à 5 %. (au lieu de 15 %)
  • Augmentation de dégâts de Javelot de glace réduite à 5 %. (au lieu de 15 %)

Paladin

Général
Protection

Grand croisé revient à sa version du patch 5.2.0.
  • A désormais 12 % de chances de s'activer lorsqu'un paladin esquive ou pare une attaque de mêlée, ou utilise Frappe du croisé ou Marteau du vertueux. (au lieu de 30 % de chance lors d'une esquive/parade)
Augmentation de la vitesse d'attaque de Sceau de clairvoyance réduite à 5 %. (au lieu de 10 %)

Prêtre

Sacré
Ombre
  • Augmentation de dégâts de Mot de l'ombre : Douleur réduite à 7 %. (au lieu de 18 %)
  • Augmentation de dégâts en Forme d'Ombre réduite à 7 %. (au lieu de 10 %)

Chaman

Élémentaire
  • Augmentation de dégâts de Eclair réduite à 5 %. (au lieu de 20 %)
  • Augmentation de dégâts de Chaîne d'éclairs réduite à 0 %. (au lieu de 10 %)
  • Augmentation de Fulmination réduite à 0 %. (au lieu de 10 %)

Démoniste

Affliction
  • Augmentation de dégâts de Corruption réduite à 0 %. (au lieu de 20 %)
  • Augmentation de dégâts d'Agonie réduite à 0 %. (au lieu de 5 %)
  • Augmentation de dégâts de Drain d'âme réduite à 25 %. (au lieu de 50 %)
  • Augmentation des déclenchements DoT de Drain d'âme réduite à 20 %. (au lieu de 40 %)
  • Augmentation de dégâts de Etreinte maléfique réduite à 25 %. (au lieu de 50 %)
  • Augmentation des déclenchements DoT de Etreinte maléfique réduite à 10 %. (au lieu de 20 %)
Démonologie
  • Augmentation de dégâts de Plaie funeste réduite à 25 %. (au lieu de 50 %)
  • Augmentation de dégâts de Flammes infernales réduite à 10 %. (au lieu de 25 %)
  • Augmentation de dégâts d'Aura d'immolation réduite à 10 %. (au lieu de 25 %)
  • Augmentation de dégâts de Feu de l'âme réduite à 10 %. (au lieu de 20 %)

Guerrier

Fureur
Protection
  • Augmentation du ratio de puissance d'attaque de Barrière protectrice de la 5.5.0 réduite à 0 % (au lieu de 11 %).
  • → Ratio revenu à 1.8x (au lieu de 2.0x).
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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