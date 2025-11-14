WoW MoP : Équilibrage des classes de la beta du Trône du tonnerre, les détails de la mise à jour

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Équilibrage des classes de la bêta de la phase 3 de WoW MoPLorsque nous avons entrepris de créer un terrain de jeu plus équilibré pour toutes les spécialisations en 5.5.0, nous avions précisé que bon nombre de ces changements étaient des mesures temporaires destinées à renforcer certaines spécialisations jusqu'à ce qu'elles s'améliorent naturellement ou que les futurs affrontements leur soient favorables. La plupart des changements ci-dessous annulent donc les améliorations données aux classes en 5.5.0 et 5.5.1.
L'un de nos objectifs principaux pour la progression dans le palier de raid du Trône du Tonnerre est de veiller à ne pas trivialiser le contenu avec des buffs antérieurs. À l'avenir, le Trône du Tonnerre proposera de nombreux objets transformateurs qui définissent des builds, donc nous garderons un œil sur l'ensemble et effectuerons d'autres ajustements si nécessaire.
Les notes ci-dessous décrivent dans quelle mesure les bonus accordés lors d'un précédent patch ont été réduits ou augmentés. Une note avec un 0 ou 0 % indique qu'elle est revenue à sa valeur de la 5.4.8.
Chevalier de la mortGénéral
Sang
- Réanimation d'un allié ne coûte plus de Puissance runique. (au lieu de 30)
Impie
- Gagne désormais Residual Blood après avoir utilisé Frappe de mort lors de l'affrontement contre Ra-den.
- Le Residual Blood dure 3 secondes et compte comme un effet d'atténuation active pour le mécanisme Frappe fatale.
- Invocation d'une gargouille n'interrompt plus ses incantations et enchaîne désormais celles-ci sans pause. (correctif)
- La gargouille peut désormais lancer jusqu'à 26 Frappes de gargouille avant d'être renvoyée. (correctif)
- Sous les règles originales de MoP, les joueurs obtenaient entre 25 et 26 Frappes de gargouille. Un bug faisait qu'un certain niveau de hâte réduisait réellement ce nombre.
- Pour corriger cela, nous avons retiré la limitation d'incantation présente dans MoP, mais ajouté un plafond fixe pour conserver la limite supérieure.
DruideÉquilibre
Farouche
- Augmentation de dégâts en Forme de sélénien de la 5.5.0 réduite à 10 %. (au lieu de 25 %)
- Augmentation de dégâts de Force de la nature réduite à 3,64 %. (au lieu de 9,1 %)
Gardien
- Augmentation de dégâts de Rugissement sauvage réduite à 0 %. (au lieu de 5 %)
Restauration
- Augmentation de dégâts en Forme d'ours réduite à 8 %. (au lieu de 15 %)
- Régénération de mana en combat via l'Esprit (compétence Méditation) augmentée à 55 %. (au lieu de 50 %)
ChasseurSurvie
- Réduction de dégâts de Tir explosif de la 5.5.0 abaissée à 0 %. (au lieu de 5 %)
MageArcanes
Feu
- Augmentation de dégâts de Déflagration des arcanes réduite à 5 %. (au lieu de 15 %)
- Augmentation de dégâts de Barrages des arcanes réduite à 5 %. (au lieu de 19 %)
- Augmentation de dégâts de Projectiles des arcanes réduite à 5 %. (au lieu de 15 %)
Givre
- Augmentation de dégâts de Explosion pyrotechnique réduite à 15 %. (au lieu de 30 %)
- Valeur de Masse critique ramenée à celle de la 5.4.8, soit 1.3x (au lieu de 1.5x)
- Augmentation de dégâts de Éclair de givre réduite à 5 %. (au lieu de 15 %)
- Augmentation de dégâts de Eclair de givrefeu gelée réduite à 5 %. (au lieu de 15 %)
- Augmentation de dégâts de Javelot de glace réduite à 5 %. (au lieu de 15 %)
PaladinGénéral
Protection
- Main de sacrifice n'active plus le temps de recharge global (GCD). (nouveau)
Grand croisé revient à sa version du patch 5.2.0.
Augmentation de la vitesse d'attaque de Sceau de clairvoyance réduite à 5 %. (au lieu de 10 %)
- A désormais 12 % de chances de s'activer lorsqu'un paladin esquive ou pare une attaque de mêlée, ou utilise Frappe du croisé ou Marteau du vertueux. (au lieu de 30 % de chance lors d'une esquive/parade)
PrêtreSacré
Ombre
- Réduction de soins de Hymne divin de la 5.5.0 augmentée à 50 %. (au lieu de 35 %)
- Réduction du temps de recharge de Chakra augmentée à 25 sec retirées. (au lieu de 20 sec)
- Soins de Etoile divine réduits de 15 %. (nouveau)
- Temps d'incantation de base de Prière de soins réduit de 0,5 sec pour les prêtres sacrés. (nouveau)
- Soins de Prière de soins augmentés de 15 %. (nouveau)
- Prière de guérison ne compte plus comme un soin de zone pour Chakra : Sanctuaire. (nouveau)
- Durée de Rénovation augmentée de 3 sec, passant à 15 sec. (au lieu de 12 sec) (nouveau)
- → augmente également les soins directs de Rénovation rapide.
- Correction d'un bug où les Chakras n'accordaient pas leur bonus complet de 35 % à Rénovation et Prière de guérison. (correctif)
- Prière de guérison compte désormais comme un soin monocible pour Chakra : Sérénité. (nouveau)
- L'application de l'aura de Prière de guérison sur une cible rafraîchit la durée de Rénovation.
- → Ne rafraîchit pas la Rénovation quand elle soigne ou rebondit.
- Rénovation du Puits de lumière et Rénovation de la Source de lumière bénéficient désormais de Chakra : Sérénité. (nouveau)
- Augmentation de dégâts de Mot de l'ombre : Douleur réduite à 7 %. (au lieu de 18 %)
- Augmentation de dégâts en Forme d'Ombre réduite à 7 %. (au lieu de 10 %)
ChamanÉlémentaire
- Augmentation de dégâts de Eclair réduite à 5 %. (au lieu de 20 %)
- Augmentation de dégâts de Chaîne d'éclairs réduite à 0 %. (au lieu de 10 %)
- Augmentation de Fulmination réduite à 0 %. (au lieu de 10 %)
DémonisteAffliction
Démonologie
- Augmentation de dégâts de Corruption réduite à 0 %. (au lieu de 20 %)
- Augmentation de dégâts d'Agonie réduite à 0 %. (au lieu de 5 %)
- Augmentation de dégâts de Drain d'âme réduite à 25 %. (au lieu de 50 %)
- Augmentation des déclenchements DoT de Drain d'âme réduite à 20 %. (au lieu de 40 %)
- Augmentation de dégâts de Etreinte maléfique réduite à 25 %. (au lieu de 50 %)
- Augmentation des déclenchements DoT de Etreinte maléfique réduite à 10 %. (au lieu de 20 %)
- Augmentation de dégâts de Plaie funeste réduite à 25 %. (au lieu de 50 %)
- Augmentation de dégâts de Flammes infernales réduite à 10 %. (au lieu de 25 %)
- Augmentation de dégâts d'Aura d'immolation réduite à 10 %. (au lieu de 25 %)
- Augmentation de dégâts de Feu de l'âme réduite à 10 %. (au lieu de 20 %)
Guerrier
Fureur
- Le bonus 4 pièces de l'ensemble Trône du Tonnerre est désormais déclenché par Témérité au lieu de Bannière du crâne pour les DPS.
Protection
- Augmentation de durée d'Enrager et Rage de berserker réduite à 0 sec. (au lieu de 2 sec)
- Augmentation du ratio de puissance d'attaque de Barrière protectrice de la 5.5.0 réduite à 0 % (au lieu de 11 %).
- → Ratio revenu à 1.8x (au lieu de 2.0x).
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