WoW Classic MoP : « Les Gdkp devraient être illégaux », les joueurs attendent une prise de position de Blizzard



le 15 octobre 2025 à 13h30 Publié par Amandine Paccou le 15 octobre 2025 à 13h30

Les problèmes liés aux raids Gdkp s'intensifient sur WoW Classic MoP. Les joueurs cherchent à attirer l'attention de Blizzard pour interdire ce format nocif à l'économie et à l'aspect social du jeu.