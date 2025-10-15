WoW Classic MoP : « Les Gdkp devraient être illégaux », les joueurs attendent une prise de position de Blizzard

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 octobre 2025 à 13h30
Les problèmes liés aux raids Gdkp s'intensifient sur WoW Classic MoP. Les joueurs cherchent à attirer l'attention de Blizzard pour interdire ce format nocif à l'économie et à l'aspect social du jeu.
WoW Classic MoP : « Les Gdkp devraient être illégaux », les joueurs attendent une prise de position de Blizzard
Sur WoW Classic, il y a un sujet controversé auquel les joueurs sont très sensibles : les raids répondant au format d'attribution des butins Gdkp/Gbid. Concrètement, chaque équipement est vendu après une session d'enchères de pièces d'or, et une partie du pot final est répartie entre tous les participants. Bien entendu, les organisateurs se taillent la part du lion, et cela représente des sommes colossales au regard des prix qui peuvent rapidement flamber. Cette pratique entache aujourd'hui le quotidien des joueurs de MoP.

Les Gdkp abondent sur WoW Classic MoP, les joueurs souhaitent qu'ils soient interdits

Certains diront qu'il est bon d'avoir le choix sur WoW Classic MoP, et que pour préserver la liberté de chacun, les Gdkp doivent perdurer. Cependant, la réalité est bien différente, si bien que ceux qui préfèrent rejoindre des groupes classiques (MS > OS ou SR) ne trouvent plus leur compte. En effet, les joueurs sont de plus en plus nombreux à se plaindre de l'abondance d'offres de raid épousant le format Gdkp, au détriment des autres, aussi bien via les réseaux que sur le forum officiel

Il est vrai qu'à l'heure actuelle, il est difficile de trouver un raid en mode héroïque sur WoW Classic MoP, capable de tomber tous les boss, y compris le Sha et Shek'zeer, et qui ne nécessite pas d'avancer des sommes astronomiques pour obtenir une pièce BIS. Les raids en mode normal ne sont bien sûr pas concernés par ce fléau, puisque les butins ne sont pas attrayants. Les serveurs MoP en arrivent à un stade où il devient presque impossible de parcourir des raids normalement, c'est pourquoi la colère continue de s'intensifier.

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Les offres Gdkp deviennent majoritaires sur WoW Classic MoP, les joueurs en ont assez.

À ce jour, Blizzard n'a toujours pas pris la parole à ce sujet, ce qui génère de l'incompréhension étant donné que le développeur avait su interdire fermement cette pratique sur la Saison de la Découverte.

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L'absence d'intervention du développeur interroge, et certains n'hésitent pas à affirmer qu'aucun changement n'est apporté par souci de rentabilité. Les Gdkp encouragent la revente illégale d'or et la création de bots, qui paient un abonnement. Mettre un terme aux Gdkp pourrait toutefois faire revenir des joueurs, et satisfaire une communauté souhaitant redécouvrir la Pandarie avec légèreté. Une réponse est attendue de pied ferme de la part de Blizzard, car beaucoup aimeraient aborder le Trône du Tonnerre sans avoir à se soucier de trouver un groupe aisément.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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commentaire (1)

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Ghost (invité) Le 15/10/2025 à 14:47

Oui, 100 % d'accord, go ban cette me***, et en même temps les bots d'HV. Au final, c'est juste une poignée de joueurs qui s'enrichi alors que les autres font que dépenser, alors les arguments "oui mais on est libre", pas avec moi, merci.