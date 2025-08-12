WoW MoP : La sortie de l'extension n'aurait pas réuni autant de joueurs que prévu

WoW MoP enregistrerait le plus petit pic de population de l'histoire de Classic pour une sortie d'extension, et cela serait lié à plusieurs facteurs, en particulier une date de lancement mal pensée.
WoW Classic
Mists of Pandaria a ouvert ses portes en plein cœur de l'été, le 22 juillet 2025 en France, et cette sortie pourtant très attendue, en partie grâce à l'avant-goût offert par MoP Remix en 2024, ne semble pas rencontrer le succès escompté.
MoP Classic réunirait moins de joueurs que les extensions précédentes
Alors que Wrath of the Lich King avait réuni des centaines de milliers de joueurs lors de sa sortie en 2022, sans doute parce qu'il s'agit de l'une des meilleures extensions de WoW
(si ce n'est la meilleure), il n'en va pas de même pour MoP Classic. En effet, selon des données partagées sur Reddit, il apparaît que la Pandarie enregistrerait le plus petit pic de population de l'histoire de Classic.
Loin derrière Vanilla, The Burning Crusade ou Wotlk, cette extension se voit même être distancée par Cataclysm en termes de nombre de joueurs.
Une sortie en été
Les raisons de ce manque d'engouement sont probablement liées à la date de sortie de WoW Classic MoP. TBC avait été rendu disponible début juin 2021, et Wotlk Classic fin septembre 2022. Cette fois, les mois de juillet et d'août semblent avoir mis à mal les plans de Blizzard, étant donné que la plupart des joueurs sont en vacances
, ou accaparés par des festivités variées telles que les mariages. Par ailleurs, les fortes chaleurs n'incitent pas franchement à rester derrière un écran. Le premier raid, les Caveaux Mogu'shan, a démarré le 6 août, soit en pleine période estivale, ce qui n'arrange pas la situation. Cela dit, les choses devraient s'améliorer à la rentrée lorsque le Cœur de la peur et la terrasse Printanière ouvriront.
L'attente de Classic+
Les joueurs de WoW SoD avaient été invités à se diriger vers MoP Classic par Blizzard, notamment avec la possibilité de récupérer un sésame de niveau 85 gratuit pour avoir tué Balnazzar, le premier boss de l'Enclave écarlate. Cependant, toute la population de SoD, attachée à Vanilla et ayant divisé la communauté Classic, n'a pas décidé de suivre le mouvement et attend de pied ferme Classic+
. Blizzard a sous-entendu qu'un tel projet verrait le jour, si bien que certains préfèrent patienter plutôt que de passer du temps sur une extension se rapprochant de plus en plus de "Retail".
Des quêtes journalières qui découragent ?
Enfin, les plaintes à l'encontre de l'avalanche de quêtes journalières
à compléter en début de phase inondent le fil Reddit de Mists of Pandaria. Les exigences de l'extension pourraient contribuer à la mettre à mal, surtout chez une communauté issue de SoD ou de Cataclysm. Il est vrai qu'il est nécessaire de passer plusieurs heures par jour pour bien s'optimiser en la matière, et la population n'est plus la même que lors de la sortie originale du jeu. Désormais, beaucoup ont une famille, un travail, et ne peuvent ainsi plus suivre le rythme effréné de la Pandarie.
Bien que WoW MoP Classic
peine à faire l'unanimité à sa sortie, cette extension demeure riche en activités et offre des raids intéressants, d'autant plus grâce à la possibilité d'équilibrages de classe supplémentaires. Si les tanks dominent pour l'instant la méta DPS
, Blizzard pourrait de nouveau amener des ajustements permettant à chacun de jouer ce qu'il souhaite sans souffrir des exigences de la méta, de la même manière que sur SoD. Reste maintenant à patienter constater l'évolution de la situation, et qui sait, un regain d'enthousiasme pourrait se manifester dès la rentrée en septembre prochain.
commentaire (0)