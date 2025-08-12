WoW MoP : La sortie de l'extension n'aurait pas réuni autant de joueurs que prévu



le 12 août 2025 à 14h14 Publié par Amandine Paccou le 12 août 2025 à 14h14

WoW MoP enregistrerait le plus petit pic de population de l'histoire de Classic pour une sortie d'extension, et cela serait lié à plusieurs facteurs, en particulier une date de lancement mal pensée.