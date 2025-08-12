WoW MoP : L'abondance de quêtes journalières oppresse les joueurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 août 2025 à 13h43
Les joueurs de WoW Classic MoP estiment que la routine des quêtes journalières leur demande trop de temps.
WoW MoP : L'abondance de quêtes journalières oppresse les joueurs
WoW Classic Mists of Pandaria est disponible depuis la fin du mois de juillet 2025, et après une longue phase de montée en niveau, les joueurs se doivent d'améliorer leur réputation avec diverses factions pandariennes. Or, cela passe par l'accomplissement de quêtes journalières, et cette habitude à prendre n'est pas du goût de tous.

Les quêtes journalières de WoW MoP, une contrainte qui fait fuir ?

L'une des particularités de WoW MoP est d'être l'extension des quêtes quotidiennes, les dailies, un passage obligatoire au début d'une phase pour décrocher divers butins. En P1, il est indispensable d'augmenter sa réputation avec plusieurs factions pour s'offrir, contre des points de vaillance, de l'équipement iLvl 489. Même si le rang Exalté correspond le plus souvent à celui des montures, et que celui d'Honoré débloque une part importante des pièces, il n'en demeure que l'addition de toutes les quêtes journalières des factions contraint les joueurs à passer du temps à les accomplir. 

dailies-lotus-dore
Le Lotus doré ou les Klaxxi accordent d'ailleurs respectivement un collier et un anneau iLvl 489 une fois Exalté, et pour les férus d'optimisation, cette exigence est éprouvante au quotidien, surtout pour ceux qui ne sont pas en congés. Sur Reddit, les publications faisant état de cette situation se multiplient.

dailies-klaxxi
Pour certains, cette contrainte fait fuir les joueurs, tandis que pour d'autres il faudrait simplement l'alléger, par exemple en doublant les points de réputation de base octroyés par chaque quête. Il existe toutefois déjà une manière d'aller plus vite par l'intermédiaire des Grandes recommandations, comme la Grande recommandation du Lotus doré. Cet objet spécial permet de gagner deux fois plus de points sur l'ensemble de ses personnages, mais nécessite pour être débloqué de passer normalement Révéré sur l'un d'entre eux.

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Blizzard n'a pas pris la parole sur ce point, et il apparaît peu probable que des changements soient apportés. Même si en début d'extension les quêtes journalières paraissent étouffantes, il n'en demeure que les choses sont beaucoup plus simples pour les personnages secondaires, et qu'il est de toute façon toujours possible de cibler uniquement ce qui vous intéresse. Tout vient donc à point à qui sait attendre, c'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas oublier qu'il s'agit d'un jeu et qu'il est inutile de s'infliger une quelconque pression : MoP n'en est qu'à ses débuts.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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