WoW Classic+ est attendu de pied ferme

Les joueurs de WoW Classic se réunissent massivement sur Reddit pour discuter de Classic+, ce projet mystérieux annoncé par Blizzard.
L'annonce de la fin du développement de la Saison de la Découverte
a entaché le moral des joueurs de WoW
SoD, mais Blizzard avait en même temps indiqué travailler à un autre projet Classic. Cette information n'est pas passée inaperçue, bien au contraire. Les joueurs montrent un grand enthousiasme à l'idée d'évoluer un jour sur « Classic+ »
, en témoigne l'abondance de publications sur les réseaux.
Classic+ est au cœur des préoccupations des joueurs
WoW Classic
attire une part importante de la communauté du MMORPG de Blizzard, mais celle-ci se voit divisée entre plusieurs versions du jeu. En effet, certains vivent l'aventure sur les serveurs anniversaire Vanilla, d'autres viennent de quitter la Saison de la Découverte, et d'autres encore se préparent à la sortie de MoP
. Lorsque Blizzard a mis un terme à SoD, il a été précisé qu'un autre projet Classic verrait le jour, un regain d'espoir pour tous les amateurs de Classic désireux de découvrir une nouvelle version de leur jeu favori. Ce potentiel Classic+
pourrait réunir sur un même jeu toute la communauté Classic, et pour preuve, Reddit est envahi de publications témoignant de cet engouement.
En juin 2025, une sous-catégorie « Classic + » a été créée sur le réseau,
dans le fil WoW Classic
. Diverses discussions ont alors émergé, par exemple des sondages à propos des spécialisations de chaque classe ou des ajustements à prévoir en PvP. Du contenu supplémentaire en Kalimdor et dans les Royaumes de l'Est est également très demandé au regard du succès de l'Enclave écarlate, et certains ont ainsi imaginé quelles zones pourraient être ajoutées.
Adding brand new zones in Classic+
byu/getdownwithDsickness inclassicwow
Blizzard avait indiqué vouloir prendre le temps nécessaire pour « cuisiner » ses idées et tirer des enseignements de la Saison de la Découverte, et il semble que si le développeur doute, les joueurs seront tout à fait enclins à répondre à des questions ou à un sondage officiel.
Il apparaît désormais certain que si WoW Classic+
venait à sortir, il rencontrerait sans doute un grand succès et apporterait aux joueurs ce qu'ils attendent depuis longtemps : un Vanilla inédit, équilibré et amélioré par rapport à la version d'origine.
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