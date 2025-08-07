WoW MoP : Les tanks dominent le DPS dans les Caveaux Mogu'shan

Les meilleurs DPS dans les Caveaux Mogu'shan sur WoW Classic MoP en août 2025 ne sont, contre toute attente, pas des DPS.
Une semaine après la sortie du premier raid de WoW Classic
Mists of Pandaria, les Caveaux Mogu'shan, les performances des classes DPS ont été partagées par l'intermédiaire du site spécialisé Warcraftlogs. Or, les résultats sont très surprenants et pourraient inciter Blizzard à proposer de nouveaux équilibrages.
Les tanks sont rois dans les Caveaux Mogu'shan sur WoW Classic MoP
Après la performance de la guilde "Numen", qui avait terminé les Caveaux Mogu'shan en mode héroïque en moins de 40 minutes
lors du lancement du raid, nous avions remarqué que le joueur ayant effectué le montant le plus important de dégâts n'était autre que le guerrier protection. Grâce à la publication des performances réalisées par les joueurs au cours de cette première semaine de raid sur WoW MoP, cette tendance se confirme : les tanks dominent le DPS.
Le guerrier arrive en tête sur l'ensemble du raid, suivi de près par le chevalier de la mort sang puis le moine maître-brasseur. Le paladin protection n'a pas à rougir, tout comme le druide gardien juste derrière les mages arcane, et devant son homologue farouche.
La première objection qui pourrait être avancée pour nuancer ce résultat serait de dire que, par exemple, le guerrier tank dispose d'une grande puissance de cleave. Il est vrai que le sur le premier boss, des stratégies consistant à grouper les gardiens de pierre profite à cette classe, et certains sont parvenus à dépasser les 670 000 DPS. Pourtant, si l'on prend le temps de consulter les dégâts occasionnés au boss, le constat demeure identique.
Des DPS qui peinent à se démarquer, un équilibrage imminent ?
Loin derrière les tanks, se situent les mages givre, les prêtres ombre, les chamans élémentaires, les druides équilibre ou encore l'ensemble des spécialisations du démoniste. Blizzard avait pourtant apporté une série d'ajustements de classes sur la bêta pour équilibrer le jeu, mais il apparaît aujourd'hui que cette opération s'est soldée par un échec. Pour les DPS, cette situation génère une forte frustration, et il semble nécessaire de distinguer de nouveau correctement les trois rôles, tank, heal et DPS.
Le développeur n'a pas encore pris à la parole à ce sujet pour le moment, sans doute parce qu'il était plus urgent de solutionner les ralentissements des serveurs tels que Firemaw d'abord. Quoi qu'il en soit, la communauté attend des réponses, et ce si possible avant la sortie du Cœur de la Peur, qui devrait arriver vers la fin du mois d'août 2025 si l'on se fie au calendrier de la sortie originale de MoP.
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