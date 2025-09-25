WoW MoP : La châsse prismatique de l'Œil du prince noir, comment l'obtenir ?



le 25 septembre 2025 à 13h07 Publié par Amandine Paccou le 25 septembre 2025 à 13h07

Retrouvez la marche à suivre pour sertir votre arme touchée par les sha d'une châsse prismatique avec l'Œil du prince noir en P2 de WoW Classic Mists of Pandaria dans cet article.