WoW MoP : La châsse prismatique de l'Œil du prince noir, comment l'obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour sertir votre arme touchée par les sha d'une châsse prismatique avec l'Œil du prince noir en P2 de WoW Classic Mists of Pandaria dans cet article.
En phase 2 de WoW Classic
Mists of Pandaria, les joueurs peuvent continuer la quête légendaire du Prince noir et ajouter une châsse prismatique à leur arme grâce à l'Œil du prince noir. Cette récompense est la seconde à obtenir avec cette série de quêtes, et pour vous aider à mettre la main dessus, nous vous expliquons ici comment recevoir la châsse prismatique de l'Œil du prince noir.
Comment ajouter une châsse prismatique à son arme avec l'Œil du prince en P2 de WoW Classic MoP ?
Pour obtenir une une châsse prismatique pour votre arme touchée par les sha sur WoW Classic MoP avec l'Œil du prince noir
, il est nécessaire de compléter la seconde étape de la quête légendaire Chapitre II : la guerre d'Irion
.
Voici les quêtes à valider pour clôturer ce second chapitre :
- La suite… → Rendez-vous sur l'île de la halte de la Domination (Horde) ou sur celle du territoire du Lion (Alliance), et commencez la campagne de Krasarang. En même temps, acceptez À la rencontre de l'éclaireuse au Sanctuaire des Deux-Lunes ou au Sanctuaire des Sept-Étoiles. Vous devrez alors éliminer 25 membres de l'Alliance ou de la Horde (A King Among Men / La puissance du chef de guerre) et trouver deux PNJ, avant de lancer un signal (Lion's Landing / Halte de la Domination). Une fois le camp débloqué, la quête La suite... sera validée, et vous pourrez vous entretenir de nouveau avec Irion, dans la taverne de l'Escalier dérobé.
- L'ambition du prince → passer Révéré avec le Prince noir en éliminant des soldats de l'Alliance ou de la Horde.
- A test of valor → farmer 1 600 points de vaillance, par le biais des donjons ou des quêtes journalières. Blizzard a diminué le montant requis par rapport à la version originale, et a précisé que « la conversion des monnaies, comme les Fragments de pierre vénérables vers les Points de Vaillance, ne compte pas pour le prérequis d'obtention de 1 600 points de Vaillance. »
- Changement de commandement → éliminer le Haut maréchal Doublenattes (si vous êtes membre de la Horde) ou le Seigneur de guerre Garde-Sanglante (pour l'Alliance) en groupe.
Dès que vous aurez accompli cela, entretenez-vous avec Irion pour enfin récupérer votre Œil du prince noir
et placer une châsse prismatique sur votre arme.
Sur quelles armes équiper la châsse prismatique ?
En phase 2 de WoW Classic MoP, 9 armes peuvent être serties d'une châsse prismatique :
- Gao-Rei, bâton du protecteur légendaire (terrasse Printanière, Tsulong)
- Griffes de shek'zeer (Cœur de la Peur, Grande impératrice Shek'zeer)
- Sépare-esprit (terrasse Printanière, Lei Shi)
- Taoren, le brûle-âme (terrasse Printanière, Lei Shi)
- Jin'ya, orbe de l'eauracle (terrasse Printanière, Lei Shi)
- Kri'tak, sceptre impérial de l'essaim(Cœur de la Peur, Grande impératrice Shek'zeer)
- Loshan, la terreur incarnée (terrasse Printanière, Tsulong)
- Shin'ka, l'exécution de l'empire (terrasse Printanière, Sha de la peur)
- Kilrak, mâchoires de terreur (terrasse Printanière, Sha de la peur)
Ces 9 modèles existent en version iLvl 483 (donjons célestes), iLvl 496 (mode normal) et iLvl 509 (mode héroïque), et toutes peuvent être améliorées sur deux rangs
depuis le lancement d'Accostage.
commentaire (1)
J'ai fini, sauf que j'ai pas d'arme de sha loooool