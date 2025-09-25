WoW MoP : La châsse prismatique de l'Œil du prince noir, comment l'obtenir ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 septembre 2025 à 13h07
Retrouvez la marche à suivre pour sertir votre arme touchée par les sha d'une châsse prismatique avec l'Œil du prince noir en P2 de WoW Classic Mists of Pandaria dans cet article.
WoW MoP : La châsse prismatique de l'Œil du prince noir, comment l'obtenir ?
En phase 2 de WoW Classic Mists of Pandaria, les joueurs peuvent continuer la quête légendaire du Prince noir et ajouter une châsse prismatique à leur arme grâce à l'Œil du prince noir. Cette récompense est la seconde à obtenir avec cette série de quêtes, et pour vous aider à mettre la main dessus, nous vous expliquons ici comment recevoir la châsse prismatique de l'Œil du prince noir.

Comment ajouter une châsse prismatique à son arme avec l'Œil du prince en P2 de WoW Classic MoP ?

Pour obtenir une une châsse prismatique pour votre arme touchée par les sha sur WoW Classic MoP avec l'Œil du prince noir, il est nécessaire de compléter la seconde étape de la quête légendaire Chapitre II : la guerre d'Irion.

À lire également

WoW MoP : La gemme légendaire touchée par les sha, comment l'obtenir ?

WoW MoP : La gemme légendaire touchée par les sha, comment l'obtenir ?

honore-prince-noir-wow-mop-methode-rapide
Voici les quêtes à valider pour clôturer ce second chapitre :
  • La suite… → Rendez-vous sur l'île de la halte de la Domination (Horde) ou sur celle du territoire du Lion (Alliance), et commencez la campagne de Krasarang. En même temps, acceptez À la rencontre de l'éclaireuse au Sanctuaire des Deux-Lunes ou au Sanctuaire des Sept-Étoiles. Vous devrez alors éliminer 25 membres de l'Alliance ou de la Horde (A King Among Men / La puissance du chef de guerre) et trouver deux PNJ, avant de lancer un signal (Lion's Landing / Halte de la Domination). Une fois le camp débloqué, la quête La suite... sera validée, et vous pourrez vous entretenir de nouveau avec Irion, dans la taverne de l'Escalier dérobé.
  • L'ambition du prince → passer Révéré avec le Prince noir en éliminant des soldats de l'Alliance ou de la Horde.

À lire également

WoW MoP : Comment passer rapidement Révéré avec le Prince noir ?

WoW MoP : Comment passer rapidement Révéré avec le Prince noir ?

  • A test of valor → farmer 1 600 points de vaillance, par le biais des donjons ou des quêtes journalières. Blizzard a diminué le montant requis par rapport à la version originale, et a précisé que « la conversion des monnaies, comme les Fragments de pierre vénérables vers les Points de Vaillance, ne compte pas pour le prérequis d'obtention de 1 600 points de Vaillance. »
  • Changement de commandement → éliminer le Haut maréchal Doublenattes (si vous êtes membre de la Horde) ou le Seigneur de guerre Garde-Sanglante (pour l'Alliance) en groupe. 
seigneur-de-guerre-garde-sanglante
mines-eclatargent
Dès que vous aurez accompli cela, entretenez-vous avec Irion pour enfin récupérer votre Œil du prince noir et placer une châsse prismatique sur votre arme.

Sur quelles armes équiper la châsse prismatique ?

En phase 2 de WoW Classic MoP, 9 armes peuvent être serties d'une châsse prismatique :
Ces 9 modèles existent en version iLvl 483 (donjons célestes), iLvl 496 (mode normal) et iLvl 509 (mode héroïque), et toutes peuvent être améliorées sur deux rangs depuis le lancement d'Accostage.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus
WoW Classic 29 juin 2026

WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus

Et si WoW SoD n'était pas vraiment terminé ? Et si l'expérience recommençait de zéro ? Un build supplémentaire relatif à la Saison a été trouvé en juin 2026.
WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé
WoW Classic 29 juin 2026

WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé

Un joueur de WoW Classic a réussi à porter le MMORPG de Blizzard sur son téléphone portable en juin 2026.

commentaire (1)

Avatar
citizens of dalaran (invité) Le 26/09/2025 à 19:35

J'ai fini, sauf que j'ai pas d'arme de sha loooool