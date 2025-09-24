WoW MoP : Comment améliorer son équipement ?

Retrouvez des informations relatives à l'amélioration d'équipement sur WoW Classic MoP dans cet article.
Depuis le lancement de la phase 2 de WoW Classic
Mists of Pandaria, Accostage, les joueurs ont l'opportunité d'améliorer leur équipement, lui faisant ainsi gagner des statistiques et de l'iLvl. Afin de vous aider à vous optimiser, nous vous expliquons ici comment faire pour augmenter les rangs de son équipement
.
Où améliorer son équipement depuis la P2 de WoW MoP ?
À compter de la phase 2 de WoW Classic MoP
, tous les joueurs ont la possibilité d'améliorer les rangs de leur équipement
. Pour ce faire, vous devez vous rendre au Sanctuaire des Sept-Étoiles ou au Sanctuaire des Deux-Lunes pour interagir avec le Lieur du vide Shadzor
(Horde), ou le Lieur du vide Lunshur
(Alliance), tous deux situés juste à côté des PNJ permettant de retoucher et de transmogrifier votre équipement.
Comme pour le reforge, vous n'aurez ensuite qu'à déposer la pièce à améliorer sur le panneau, puis cliquer sur « améliorer ».
Chaque amélioration d'équipement requiert 1 000 points de justice.
Combien coûte l'amélioration de l'équipement ?
Autrement dit, pour obtenir les deux rangs d'une pièce épique, vous devez investir 2 000 points de justice. Notez qu'en P2, l'équipement PvP épique ne peut pas être amélioré.
Où échanger ses points de vaillance contre des points de justice ?
Pour gagner du temps, vous pouvez convertir vos points de vaillance contre des points de justice. Rendez-vous dans les Steppes de Tanglong, au temple de Niuzao pour vous adresser au Commandant Cœur de Buffle
, l'Intendante des emblèmes de vaillance, aux coordonnées 37.8, 64.6.
Vous pourrez de cette façon acquérir une Recommandation de justice
, offrant 600 points de justice contre 125 points de vaillance (attention, si vous ne faites pas partie d'une guilde, vous ne recevrez que 550 points de justice). Les Recommandations prennent la forme d'objets à utiliser, et peuvent ainsi se cumuler dans votre inventaire, vous évitant des allers et retours inutiles jusqu'à la capitale en raison de la limite de points de justice (4 000).
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