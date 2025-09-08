WoW MoP : La gemme légendaire touchée par les sha, comment l'obtenir ?



le 08 septembre 2025 à 13h19 Publié par Amandine Paccou le 08 septembre 2025 à 13h19

Retrouvez la marche à suivre pour sertir votre arme de la gemme légendaire touché par les sha en P1 de WoW Classic Mists of Pandaria dans cet article.