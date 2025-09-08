WoW MoP : La gemme légendaire touchée par les sha, comment l'obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour sertir votre arme de la gemme légendaire touché par les sha en P1 de WoW Classic Mists of Pandaria dans cet article.
En phase 1 de WoW Classic
Mists of Pandaria, les joueurs peuvent commencer la fameuse quête légendaire du Prince noir et récupérer une gemme légendaire pour leur arme. Cette récompense n'est que la première que vous obtiendrez de cette façon, et pour vous aider à mettre la main dessus, nous vous expliquons ici comment recevoir une gemme touchée par les sha.
Comment recevoir la gemme légendaire touchée par les sha ?
Pour obtenir une gemme touchée par les sha octroyant 500 intelligence, 500 force ou 500 agilité sur WoW Classic MoP
, il est nécessaire de compléter la première étape de la quête légendaire Chapitre I : l'épreuve du prince noir
.
Voici les quêtes à valider pour clôturer ce premier chapitre :
Le Prince noir vous offrira la possibilité d'acquérir une gemme parmi 3 possibilités :
Il est possible d'acheter d'autres gemmes
de ce type pour 10 000 pièces d'or
auprès de l'Intendant de la Griffe noire
dans l'Escalier dérobé, juste à côté d'Irion.
Au cours de la première semaine de déploiement de la terrasse Printanière, des joueurs ont eu la mauvaise surprise de constater que leur gemme touchée par les sha était grisée et qu'il ne pouvait pas l'équiper. Il s'agit vraisemblablement d'un bug, lié à la quête L'Ombre du doute
. Blizzard devrait ainsi apporter une solution au cours de la réinitialisation hebdomadaire du mercredi 10 septembre 2025.
Sur quelles armes équiper la gemme touchée par les sha ?
En phase 1 de WoW Classic MoP, 9 armes peuvent être serties d'une gemme touchée par les sha :
- Gao-Rei, bâton du protecteur légendaire (terrasse Printanière, Tsulong)
- Griffes de shek'zeer (Cœur de la Peur, Grande impératrice Shek'zeer)
- Sépare-esprit (terrasse Printanière, Lei Shi)
- Taoren, le brûle-âme (terrasse Printanière, Lei Shi)
- Jin'ya, orbe de l'eauracle (terrasse Printanière, Lei Shi)
- Kri'tak, sceptre impérial de l'essaim(Cœur de la Peur, Grande impératrice Shek'zeer)
- Loshan, la terreur incarnée (terrasse Printanière, Tsulong)
- Shin'ka, l'exécution de l'empire (terrasse Printanière, Sha de la peur)
- Kilrak, mâchoires de terreur (terrasse Printanière, Sha de la peur)
Notez que pour certaines spécialisations, ces armes ne sont pas catégorisées comme BIS. Ces 9 modèles existent en version iLvl 483 (donjons célestes), iLvl 496 (mode normal) et iLvl 509 (mode héroïque).
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