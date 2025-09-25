WoW MoP : Comment passer rapidement Révéré avec le Prince noir ?

Découvrez une méthode efficace pour monter Révéré avec le Prince noir en P2 de WoW Classic MoP dans cet article.
La phase 2 de WoW Classic
Mists of Pandaria a été lancée le 24 septembre 2025, et permet aux joueurs de compléter la seconde étape de la quête légendaire. Après avoir obtenu la convoitée gemme légendaire touchée par les sha, nécessitant en premier lieu de passer Honoré avec la faction d'Irion, vous devez à présent atteindre le palier suivant pour avancer dans ce nouveau chapitre. Afin de vous aider, nous vous présentons ici une méthode efficace pour être rapidement Révéré avec le Prince noir.
Comment atteindre rapidement le palier Révéré avec le Prince noir sur WoW Classic MoP ?
Maintenant que vous êtes Honoré avec Irion
, votre mission est de passer Révéré
. Pour ce faire, validez d'abord la quête d'introduction de la campagne de Krasarang, à prendre au Sanctuaire des Deux-Lunes (Horde) ou au Sanctuaire des Sept-Étoiles (Alliance), à proximité du maître de vol.
Vous débloquerez en quelques minutes le camp associé à votre faction, et cela vous permettra de compléter la quête du Prince noir, La suite...
, demandant d'attendre l'accostage de votre flotte. Dès lors, vous recevrez de la réputation avec le Prince noir en éliminant des membres de l'Alliance ou de la Horde.Atteindre le rang Révéré avec le Prince noir peut se faire en un quart d'heure sur WoW Classic MoP.
Pour effectuer cette mission à vitesse éclair, il suffit de vous grouper avec d'autres joueurs en raid
, avec au moins un tank et un healer pour plus de confort. Rendez-vous ensuite dans le camp de la faction opposée la vôtre, l'île de la halte de la Domination (Horde, en rouge sur la carte), ou le territoire du Lion (Alliance, en bleu sur la carte).
Une fois sur place, éliminez les PNJ de l'Alliance ou de la Horde. Votre réputation avec le Prince noir augmentera très rapidement, d'autant plus si vous avez déjà atteint le palier Révéré sur l'un de vos personnages, puisque vous aurez accès à la Grande recommandation du prince noir
qui double vos gains.
Lorsque vous serez Révéré, il vous faudra encore accomplir quelques tâches pour clôturer le chapitre II de la quête légendaire, l'une étant de farmer 1 600 points de vaillance. 3 000 points étaient demandés sur la version originale du jeu, mais Blizzard a diminué ce montant sur WoW Classic MoP. Enfin, vous devrez éliminer en groupe un boss, gagner deux champs de bataille, et décrocher l'Œil du prince noir
.
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